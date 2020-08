Rickard Söderberg har tillsammans med sin man Anders renoverat 1940-talslägenheten som stod orörd. Nu håller de att bo in sig i lägenheten.

Rickard Söderberg har tillsammans med sin man Anders renoverat 1940-talslägenheten som stod orörd. Nu håller de att bo in sig i lägenheten. Foto: ÅSA SJÖSTRÖM

Berätta om ditt hem!

– Jag och min man Anders bor sedan fem år tillbaka i en lägenhet som när vi flyttade in stått orenoverad sedan 40-talet. Vi blåste ut allt. Nu bor vi in den och jobbar på att göra den till vår egen oas. Hemmet är jätteviktigt för mig som reser så mycket i mitt jobb. Det blir en trygg plats för återhämtning och att bara vara hemma är det bästa som finns. Jag är inte överdrivet inredningsintresserad. Det viktigaste är att ett hem är en plats där man vill vara, och att det är personligt. Sedan får det ta sin tid, förmodligen blir man aldrig klar.

Rickard Söderberg Ålder: 45. Familj: Maken Anders, 47. Yrke: Operasångare. Bor: I Malmö. Aktuell: Med den personliga dokumentären ”Rickard, om livet bakom kulisserna” i åtta avsnitt på Youtube.

Vad är du mest nöjd med i ditt hem?

– I ett av rummen har vi ett jättestort platsbyggt bord med plats för tolv personer. Den platsen älskar jag och där gör vi det mesta – äter, spelar spel, pratar, sorterar tvätt… Mitt i bordet finns en snurrande bordsskiva så att man kan skicka mat och saker till varandra. Vi har också dragit in el så att man kan ladda sin mobil vid sin plats och där finns usb-uttag som man kan koppla in tv:n i. I bordet finns också ett tittskåp som vi dekorerar med olika saker utefter årstid. Just nu är där ett landskap med en Lego-borg från 70-talet.

I det platsbyggda bordet finns ett tittskåp. Där pågår just nu ett slag om Lego-borgen mellan orcher och alver. Spännande för den som tröttnat på middagskonversationen. Foto: Privat

Finns det något du saknar i ditt hem?

– Ett badkar! Det är en den ultimata lyxen att glida ner i ett varmt bad med oljor. Men vårt badrum är så litet att det bara skulle få plats ett pluttigt litet badkar där. Man skulle få bada en del av kroppen i taget.

Vad inspireras du av?

– Växtlighet och grönt. Hemma har vi skapat en härlig miljö med vackra växter som ger god doft och bra luft. Min man har huvudansvaret för den biten, hans fingrar är grönare än mina.

Något du aldrig skulle ha i ditt hem?

– Jag skulle aldrig ha en badrumsmatta. Jag är lite städfreak och skulle bli tokig om jag inte kunde hålla just badrumsgolvet helt rent hela tiden. Och sådana där pärldraperier med motiv hade jag mellan varje rum under min uppväxt. De är bannlysta nu.

Det stora matbordet är lägenhetens hjärta. Foto: Privat

”Vi har en balkonglådefri balkong, eftersom vi misslyckades med våra storslagna planer om att ha massor av växter.” Foto: Privat

Vilket är ditt bästa köp?

– Mitt bästa köp är nog en 10 meter lång mobilladdare så att man kan hänga i soffan framför tv:n och slippa resa sig för att ladda mobilen. Ett annat superbra köp var mörkläggningsgardinerna i sovrummet, briljant för nattsömnen, samtidigt som de inte kostade många kronor.

Ditt sämsta köp?

– Våra balkonglådor, utan tvekan. Vi hade storslagna planer men det misslyckades. Tomatplantorna tog snart över fullständigt, som om de var hämtade ifrån ”Little Shop of Horrors”, så nu har vi en balkong helt utan växter.

Hur ser ditt drömhem ut om du får drömma fritt?

– Då skulle jag vilja ha en lägenhet med pool någonstans på Västkusten. Då skulle jag både kunna bada i salta hav såväl som i poolen. Jag vill inte ha något magiskt slott, eller jo förresten, om jag får drömma helt fritt skulle jag gärna ha ett medeltida slott, byggt direkt på urberget. Med utsikt vore bra, om jag blir anfallen av orcharméer med trebucheter. Men som sagt, jag skulle nöja mig med en badbalja.

