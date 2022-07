Den soliga Almedalskänslan av att Sverige är en ö i världen fick sig en törn på fjärde dagen. Det brutala mordet på Ing-Marie Wieselgren fick Almedalen och Sverige att stanna upp i förfäran. Sommaridyllen kändes en stund mycket sårbar.

Politiskt nådde Almedalen dessutom på sin fjärde dag fram till en svensk partiledare som bröt illusioner genom att åtminstone indirekt medge att det finns problem som Sverige brottas med, som inte kan lösas av svensk politik.

De sex partiledartal som låg före Annie Lööfs, hade förstås kommit in på hur priser för bilbränsle och uppvärmningen av våra hus gått upp, hur inflationen rusar och gör bolånet dyrare, hur kriget i Ukraina förändrat vår säkerhet och om att den skrämmande torra sommaren påminner om klimatkrisen.

Men de låtsades alla att det kunde lösas med rätt politik.

Deras politik.

Svar på hur nästa pandemi ska mötas, klimatet räddas och handeln kunna överleva att tre stormakter (USA, Kina och Ryssland) numera använder handel som vapen för att tvinga fram sin politik, fick vi inte. I stället för att diskutera hur Sverige ska hantera globala stormar tillåter sig partiledarna lyxen att gräla om varandras brister.

Centerledaren bröt den linjen genom att föra in i debatten på något så ovanligt som konstruktiva EU-förslag.

Första förslaget var att EU ska införa klimattullar för att pressa Kina och övriga världen att ta sitt klimatansvar. Det är en lysande idé. EU ska så klart utnyttja sin styrka som världens största och rikaste konsumentmarknad.

Så bra är den idén, att EU beslutat om den redan (rådet i mars i år och Europaparlamentet i juni) så vi börjar med detta efter nyåret.

Lööf och Linde kan säkert enas om nästa C-förslag:

Centern vill också att EU lägger in klimatkrav i sina handelsavtal. Helt rätt tänkt. EU införde visserligen detta redan 2006.

Tyvärr är klimatkraven rätt mesiga. Frankrike och Nederländerna gjorde därför ett utspel om att EU borde tuffa till sig och bromsade sedan ett EU-avtal med fem latinamerikanska länder över just svaga klimatkrav.

Den svenska regeringen intog snabbt motsatt ståndpunkt och driver på för att godkänna Mercosur, för ”…man ska inte hänga upp sig på detaljer,” förklarar utrikesminister Ann Linde.

Men Lööf och Linde kan säkert enas om nästa C-förslag: EU borde ta bort tullar på klimatteknologi.

Helt rätt tänkt igen.

Lite retligt bara att de tre varugrupper som EU har tull på – värmepumpar, vindturbiner och elbilar – råkar vara tre sektorer där Kina just nu övermannar all konkurrens. Dessa europeiska sektorer får just nu lika mycket däng av statsstödd Kina-konkurrens som den tidigare framgångsrika europeiska solkraftsindustrin, sedan dess knäckt av Kina.

Nå, enkelt är det verkligen inte. Men det är rätt väg. När globala kriser radar upp sig och glor oss i ansiktet måste svenska politiker mäkta den dubbla uppgiften att arbeta på en europeisk/global nivå och på en svensk nivå.

Fast vid måndagens partiutfrågning i Almedalen om EU och svensk politik låg de flesta partier kvar på sin trötta, gamla linje om ett mindre EU, ett billigare EU och att EU borde låta Sverige hållas med sitt.

Åtminstone ett parti verkar ha insett att Sverige inte längre bara kan ägna sig åt svenska krusbär.

Det är en början.

LÄS MER: Sveriges tid som grön förebild i EU är över