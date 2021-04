Just nu sitter ett antal regeringar i Europa och lägger sista handen vid sina planer för vad de ska göra med pengarna från EU:s återhämtningsfond.

Över deras nackar lutar sig EU-kommissionen för att försäkra sig om att fördelningen blir rätt: 37 procent till klimatåtgärder, 20 procent digitalt, reformer av flaskhalsar ska ingå och det hela ska vara framåtsyftande.

Det är rätt spännande planer som presenterats hittills. 100 miljarder euro till Frankrike där 40 procent går till klimatet, bland annat ett intressant statsbidrag som fransmän kan få för att byta ut bensinmotorn i sin bil mot eldrift.

Spanien – med sina 140 miljarder – går in för solkraft, men också för att digitalisera småföretag och kommuner. Tyskland får under 30 miljarder euro men kastar in 25 miljarder till för sina till 50 procent gröna initiativ, till 40 procent digitala. Vätgas är stort här.

Lilla Grekland bjuder på 109 investeringsprojekt och 69 reformer medan Italiens plan på 223 miljarder euro är den mest ambitiösa och detaljerade med rejäla tag av reformer, grönt och en helt digital offentlig förvaltning.

Framåt, avanti!

Lägg till detta EU:s sjuåriga budget på 1 080 miljarder euro med en tredjedel klimat och 20 procent digitalt så kan det verkligen börja hända saker. I USA sitter som bekant Joe Biden och lägger spännande planer för ännu större belopp.

”Vi ska kunna jobba oss ur krisen”

Svenska regeringen kan gott ta en del av äran för att ha drivit på för att pengar ur EU:s återhämtningsfond skulle villkoras med satsningar på klimat, digitalt och dessutom reformer.

Så vad kokar regeringen Löfven ihop för spännande? Ja, den svenska återhämtningsplanen har vi inte fått se ännu men den blir ganska liten, 35 miljarder kronor. EU-pengarna fördelas efter behov.

Men vi kan alltid kika på hur regeringens vårbudget, som innehåller mer jämförbara summor, ser ut. Namnet är lovande: ”Ett kraftfullt grönt återstartspaket.” Fast av de cirka 100 miljarderna för 2021 är knappt 10 procent klimat. Något nytt på digital front framskymtar inte.

Kapitelindelningen i budgeten visar att varken klimatet eller den globala teknologi- och resurskapplöpningen har varit röd tråd i budgetarbetet. Sveriges ”kraftfulla återstartspaket” syftar i stället till att läka upprivna sår från förra året med stöd till a-kassa, rättsväsende och turism.

Men vad som väcker optimism med Joe Bidens, EU:s planer och EU-länders satsningar, är ju att de faktiskt satt sig ner för att tänka efter och komma upp med en plan. Hur ser världen ut i morgon? Vad ska vi satsa på? Vilka flaskhalsar behöver vi röja undan?

Inte i Sverige, tydligen.

Svenskt näringsliv lär inte trampa upp spår till regeringskansliet för hjälp med nya projekt. Northvolt och Volvo gör det enkelt för sig och går direkt till Bryssel när de vill utveckla elbatterier och vätgas-lastbilar. EU:s ICEI-projekt ger dem en öppen dörr till en europeisk marknad, tillgång till miljarder i anslag och billiga lån samt politisk uppbackning på den globala marknaden.

Och i Sverige?

”Vi ska kunna jobba oss ur krisen”, säger finansminister Magdalena Andersson, blicken stint i backen.

