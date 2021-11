Att snabbt minska utsläppen av koldioxid är den viktigaste klimatåtgärden. Men det kommer inte ensamt att räcka. De allra flesta scenarier där temperaturökningen hålls under två grader förutsätter även att koldioxid fångas in och lagras i berggrunden. Om det är koldioxid från biomassa som samlas in blir utsläppen rentav negativa. På sikt kan tekniken alltså hjälpa oss att betala av på klimatskulden till våra barn.

Sverige har särskilt goda förutsättningar för sådan infångning, konstaterade Energimyndigheten i en rapport i veckan. Vårt land är inte bara fullt av skog, här finns också flera stora utsläppare av biogen koldioxid – som kraftvärmeverk och pappersmassafabriker – där infångning kan ske rationellt.

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utformat ett system med där aktörer ska kunna buda på att fånga in och lagra koldioxid under 15 års tid. De som erbjuder lägst pris får helt enkelt kontrakten. Inlagring skulle kunna börja ske från år 2026.

Tekniken är fortfarande dyr – uppskattningsvis mellan 1 100 och 2 000 kronor per ton – men om testerna blir lyckosamma kan de svenska erfarenheterna spridas över världen och ge stor klimatnytta även internationellt. Koldioxidskatten och freonförbudet är exempel på när Sverige tidigare har gjort skillnad genom att gå före.

De rödgrönas ljumma inställning är däremot helt obegriplig.

Tyvärr finns ett stort politiskt problem: Regeringens snålhet. I budgeten vill de rödgröna bara satsa 400 miljoner kronor på tekniken. Totalt fram till år 2040 ska Energimyndigheten få rätt att teckna kontrakt för endast sex miljarder kronor. Summan är alldeles för liten, larmar Energimyndigheten.

Det betyder inte bara att mängden insamlad koldioxid kommer att bli låg – kanske bara så lite som omkring 300 000 ton årligen. Kostnaden per ton riskerar också att bli onödigt hög.

Det låga taket kan nämligen göra det ointressant för de största aktörerna att delta i auktionerna då stordriftsfördelarna försvinner. Energibolaget Stockholm Exergi räknar exempelvis med att kunna fånga in hela 800 000 ton koldioxid redan till år 2025. Men de mängderna tycks den rödgröna regeringen alltså vara ointresserad av.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har fått rättmätig kritik för att de mitt i brinnande klimatkris vill sänka bensinskatten med 50 öre i sitt budgetförslag.

Men när det kommer till koldioxidinfångning är högerbudgeten faktiskt betydligt bättre än den rödgröna. M, KD och SD vill att Energimyndigheten ska få medel för att samla in två miljoner ton koldioxid årligen. Totalt fram till år 2040 vill partierna att myndigheten ska kunna få teckna kontrakt för 30 miljarder kronor. Det är en rejäl satsning som tar tillvara potentialen i tekniken.

