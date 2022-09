Politiker brukar älska att skryta om att de har uppfyllt sina vallöften. MP-språkröret Per Bolund gjorde precis tvärtom när han frågades ut i SVT på söndagskvällen.

Trots att Miljöpartiet 2014 gick till val på att stänga ”flera gamla kärnkraftsreaktorer” ville han absolut inte ta åt sig äran för den förtida avvecklingen av Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 1 och 2.

– Vi hade kanske varit beredda att genomföra politiska förslag som skulle lett fram till nedläggningen. Men vi hamnade i en situation där vi inte behövde göra det eftersom ägarna gjorde bedömningen att de här reaktorerna inte var lönsamma, förklarade Bolund med oskyldig min.

Det spelade således ingen roll att Miljöpartiet höjde effektskatten, skruvade upp säkerhetskraven, placerade kärnkraftsmotståndare i Vattenfalls styrelse och hotade bolagets vd med avsked om han inte avbröt planerna på nya reaktorer. Besluten togs ändå på strikt marknadsmässiga grunder, hävdade Bolund.

Själv blev jag extra förvånad hemma i tv-soffan. Så sent som i juli medverkade jag nämligen i en podd i Almedalen med Lorentz Tovatt, Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson. På en fråga från mig medgav han då att MP genom sina åtgärder indirekt faktiskt såg till att stänga ned reaktorerna.

Men det var förstås för två skyhöga elräkningar sedan. Miljöpartiets vilja att distansera sig från nedläggningen av reaktorerna tycks numera följa spotpriset på den nordiska elbörsen.

Intressant nog var desinformationen om Ringhals inte den värsta lögnen om kärnkraft som Per Bolund spred i helgen.

”Lite fakta till debatten”, skrev språkröret på Twitter i lördags och citerade sedan ett påstående om att kärnkraften orsakar mellan 9 och 37 gånger högre utsläpp än förnybara energislag.

Problemet är bara att uppgiften kommer från en studie av Mark Z Jacobson som har fått massiv kritik i forskarvärlden. Den höga siffran för kärnkraft har han bland annat fått ihop genom att inkludera utsläpp från brinnande städer under de mindre kärnvapenkrig som antas inträffa var 30:e år.

I stället för att svara sina kritiska kolleger i vetenskapliga tidskrifter har Jacobson försökt stämma dem på mångmiljonbelopp för förtal. Ett klassiskt haveristbeteende.

Om sådana charlataner har haft miljöpartisternas öra när man utformat Sveriges energipolitik är det inte förvånande att de södra delarna av landet just nu plågas av rekordhöga elpriser.

Det är extra nedslående att det just är Per Bolund och Miljöpartiet som sprider vilseledande forskning. Ett klassiskt knep bland klimatförnekare brukar vara att just plocka russinen ur kakan och välja avvikande studier som stöder den egna uppfattningen.

Därför brukar MP-företrädare ofta påpeka vikten av att titta på det samlade forskningsläget. Allra bäst tycker man om FN:s klimatpanel.

Om Per Bolund hade konsulterat IPCC skulle han ha sett att kärnkraften i snitt har ungefär lika låga livscykelutsläpp som vindkraft – och lägre utsläpp än både sol- och vattenkraft. Men i stället hänvisar han alltså till rena knäppis-forskningen. Vad ska han säga nästa gång klimatförnekare gör samma sak?

Med en vecka kvar till valet kastade språkröret ut MP:s trovärdighet genom fönstret.

