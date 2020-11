Malmö säkrar en av de mest odiskutabla titlarna

Det sjungs på Stadion i Malmö nu.

Det är en sång lika melankolisk som talande och den studsar mellan de tomma betongläktarna.

Det allsvenska coronaåret 2020 är för evigt över och vi skulle i evighet kunna diskutera varför det gick som det gick.

Eller så kan vi stanna vid att titta på Malmös insats mot Sirius.

Domare Victor Wolf hade knappt ens hunnit harkla sig i pipan innan Malmö FF flög över Henrik Rydstöms spelmässigt överambitiösa bortlag.

Knappt två minuter senare tryckte Anders Christiansen fram från centralt mittfält medan Ola Toivonen smög fram från vänster och Jo Inge Berget – som en vilt nafsande rabieshund – tuggade sig fram från höger.

En minst sagt stressad Axel Björnström kunde inget annat göra än skicka i väg bollen i ren panik mot en Yukiya Sugita, som i sin tur inte kunde göra mer än förlänga bollen till inkast ungefär vid mittlinjen.

Därefter?

Ett lugnt Eric Larsson inkast till egen backlinje för att bygga anfall och leta lucka efter rättvänd spelare centralt.

Elva passningar inom laget senare får Jo Inge Berget bollen i just det läget, mitt i plan, mitt på offensiv planhalva.

På det: en rapp passning ut mot Sören Rieks till vänster, Isaac Kiese Thelin med en smygande löpning i straffområdet som tvingade Sirius Karl Larson till en liten tavla i markeringsspelet och så 1–0.

Efter mindre än tre minuter.

Det var tionde gången sedan tävlingsspelet startade i slutet av juni som MFF tog ledningen under matchens första tio minuter.

Det är ett mönster som gått igenom hela Malmö FF:s allsvenska säsong.

Motståndarna har vetat om MFF:s styrkor.

Ändå har man inte klarat av att hantera dem.

Med tre omgångar kvar att spela av allsvenskan 2020 leder Malmö FF serien med tio poäng och den guldstrid som sedan länge varit avgjord är nu också avklarad.

Lär sälja Ahmedhodzic

Vi kommer att tillbringa resten av säsongen mot att titta neråt i tabellen men om vi tittar framåt i tiden är det här ett SM-guld som kan bli ännu ett tungt hugg i den lucka där uppe i toppen som MFF vill öppna till övriga lag.

Med sitt 21:a SM-guld är Malmö FF två kvalomgångar från gruppspel i Europa nästa år. Som Sveriges Champions League-kvallag får MFF om man åker ur först chansen till Europa League och sedan till Conference League.

Och eftersom kvalet till CL ser ut som tidigare är MFF så väl seedat som favoriter i de första omgångarna där och även om det bara blir Conference League så talar vi om prispengar om 10-talsmiljoner kronor. Pengar alla allsvenskan skriker efter. Inte minst i Coronatider.

Dessutom lär Malmö FF sälja Anel Ahmedhodzic i vinter och även om det kanske inte blir för 80 miljoner (Chelseas intresse är inte av sådant slag att de köper mittbacken nu) så kommer det i alla fall att röra sig om de 50 miljoner som Mattias Svanberg gick till Bologna för.

Dessutom – och det här kan det finnas potential få ännu funderat över – så är Jon Dahl Tomassons nybyggnation av Malmö FF bara på sitt första år. Spelsättet har ändrats rejält, få spelare är värvade eller stöpta för Tomassons spel och i takt med att spelare försvinner och nya kommer in så bör potentialen för det här ”projektet” öka.

Pratar man med spelarna i Malmö FF är de övertygad om det.

Jo Inge Berget pratar om ett lag som långt i från peakat, Oscar Lewicki om ytterligare nivåer i truppen, Marko Johansson om pusselbitar som kommer göra Malmö FF väldigt svårslagna nästa år.

Sett till vad MFF visat redan i år är det resonemang som borde leda till eufori i Malmö och insomni i resten av allsvenskan.

Rydström vrålade om syrgas

För det var inte bara 1–0 mot Sirius som imponerade.

2–0-målet i åttonde var ännu vackrare.

Vänsterbacken Jonas Knudsen som knallade i väg, den för kvällen eminente Sören Rieks passning från kanten, Ola Toivonens känsliga touch – som en kombination av konsertpianist och barnmorska i skarpt läge – och så Anders Christiansen bredsida invid stolpen.

Och så det punkterande 3–0 efter en kvart.

Sirius under så tung press att Henrik Rydström vrålade om syrgas när Jo Inge Berget, i tredje våg, prickade pannan på Ola Toivonen.

Bollen i krysset.

21:a titeln i prisskåpet.

Och så Eric Larsson, i matchens slutskede, med ett drömmål i bortre krysset liksom bara för att tacka för visat intresse även för den andra halvleken.

Frågan är om publiken saknats mer under säsongen än när guldet blev klart och världsläget har gjort allsvenskan 2020 till den överlägset tråkigaste genom tiderna.

På planen har Malmö FF varit nästan lika överlägset.

De ska klubben, spelarna och tränarstaben med Jon Dahl Tomasson ha en stor eloge för.

I nästa omgång spelar Malmö FF borta på Tele 2 Arena

Det blir onekligen intressant att se om Zlatan Ibrahimovic-ägda Hammarby IF då ställer sig i en guard of honour och applåderar in de svenska mästarna.