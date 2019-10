En högklassig fotbollsmatch är över och i 75 minuter var två gulddrömmar på väg åt samma håll.

Rikard Norling visste vad som behövdes av hans AIK för att överleva Malmö FF på Stadion och hålla gulddrömmen vid liv. Det handlade om att positionera sig prickfritt i defensiven och agera likadant när lägena väl kom offensivt.

Som alltid rusade Uwe Röslers MFF i väg i en infernalisk första kvart, denna gång manglade Eric Larsson ner Henok Goitom och Rasmus Bengtsson nickade över öppet mål efter att Buimir Janosevic halvmissat en hörna och boxat bollen i skallen på Goitom.

Reprisbilderna visade en knuff från Sebastian Larsson på Rasmus Bengtsson som VAR sannolikt bedömt som straff, men det skulle inte bli kvällens enda straffsituation.

Precis när den där första kvarten tagit slog hade AIK sitt första avslut. Panos Dimitriadis nickade halvfarligt en hörna utanför och direkt därpå var det Rasmus Bengtssons tur att mangla ner Henok Goitom.

Jo Inge Berget och Markus Rosenberg blixtrade till i ett kombinationsspel inne i boxen som MFF saknat stora delar av säsongen och bara Karol Mets blockande fot räddade AIK.

Malmö skapade nästan allt av det som skapades i den första halvleken, men Rikard Norlings AIK levde.

***

Problemet för Norling?

Han hade inget att varva upp med efter paus.

De som ska bära AIK nådde inte den nivå som var ett måste och redan i början av andra tvekade Per Karlsson, Markus Rosenberg var på väg att rinna igenom och en het inramning i Malmö tog sig till nästa nivå.

Minuterna efteråt var det Johan Dahlin som kom fel på ett framlägg, men Kolbeinn Sigthorsson kom aldrig till avslut och närmre än så kom sedan aldrig AIK.

Eller det gjorde de på sätt och vis.

För Daniel Granlis långa inlägg studsade i 62:a minuten upp på Felix Beijmos hand och där borde det inte ha behövts någon VAR.

Det borde varit straff för AIK.

Men det är ett sådant år.

Det står klart nu att de regerande mästarna inte kommer att försvara sin titel medan Malmö fortfarande är med i matchen. För där AIK inte hade något att varva upp med slängde Uwe Rösler i ett dubbelbyte in Anders Christiansen och Guillermo Molins.

Det hade då gått 73 minuter och fem minuter senare ledde Malmö matchen.

Budumir Janosevics halvmiss var nära att ge Rasmus Bengtsson 1–0 i första, nu var Guillermo Molins tokattack för mycket för AIK-keepern och i andravåg efter det misslyckade målvaktsuppspelet fick Molins själv chansen.

Janosevic halvrevanscherade sig men Anders Christiansen forcerade in ledningsmålet på returen.

Det var ett förlösande mål. Jag har skrivit det många gånger förr och jag skriver det igen. Så beroende som Malmö FF i många år var av Markus Rosenberg är man i dag av Anders Christiansen

Men sett till hur andra halvlek såg ut var MFF:s ledning inte orättvis, även om AIK skulle haft den där straffen.

Målet tvingade AIK att gå framåt.

Utan att egentligen skapa någonting.

I stället bjöd Guillermo Molins på en mästerlig uppvisning när han längs kortlinjen vände ut och in på Per Karlsson och gav Arnor Traustason öppet läge att trycka in 2–0. Molins är en annan typ av spelare i dag än när han senast var i MFF, men har den senaste veckan verkligen visat att han har kvaliteter som kan avgöra match på högsta nivå.

Malmö FF nötte ner AIK.

Man gjorde det med uthållighet, kraft och kunnande.

Och nu står vi här.

Där AIK:s säsong tog slut och där Malmö FF ska åka till Örebro, göra sitt och sedan hoppas på Norrköping samtidigt som man går ett målskillnadsrace med Hammarby.

Det blir en lördag som få lördagar allsvenskan någonsin skådat.

Frågan är om Malmö FF har med sig Anders Christiansen ut till spel på denna lördagarnas lördag.

Toksatsningen mot Sebastian Larsson vid ställningen 2–0 kan ha kostat MFF sin mittfältsmotor mot Örebro.

Det är en nöt Uwe Rösler kommer att behöva jobba med.

***

Det är som det är när allsvenskan är inne i sin avgörande fas.

En slutsignal hinner inte ens gå innan vi pratar framtid.

Och där Guillermo Molins stod och pratade om att ringa Simon Thern och Arnor Traustason om en hjälpande hand från det IFK Norrköping han vann SM-guld med 2015 stod Henok Goitom i nederlagets stund och var stor.

AIK-ikonen pratade om att matcherna man förlorat som inte får förloras – som Kalmar hemma och Örebro borta – och var smakfullt lågmäld på frågan om han vill ska vinna SM-guld.

– Jag går inte i gång på att hata någon annan. Jag vill bara tänka och fokusera på vårt.

Det är allt Malmö FF nu kan göra.

Tre poäng i Örebro och det kan gå.

Som läget var inför matchen får MFF nöja sig med det.