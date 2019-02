”Bring back Mourinho, bring back Mourinho”, sjöng Man United-fansen i 2–0-överläge på Stamford Bridge i tisdags.

Sarkasmen flödade från supportrarna till klubben som för två månader sedan sparkade just José Mourinho.

Att portugisen skulle återvända till Chelsea för en tredje sejour framstår som tämligen osannolikt men att klubbens nuvarande tränare Maurizio Sarris dagar är på väg att summeras råder det inget tvivel om.

Medan Man U-supportrarna sjöng sarkastiskt om Mourinho så sjöng Chelsea-supportrarna på Stamford Bridge om Sarri.

Och de var inte särskilt snälla.

”Sacked in the morning, you´re getting sacked in the morning”, ekade över arenan.

Och mitt i allt detta packar Uwe Rösler med sig sitt Malmö FF för ett omöjligt uppdrag i västra London.

1–2 från Stadion ska försöka vändas till avancemang och i ett möte med en av fotbollsvärldens rikaste klubbar finns i det läget inga realistiska vägar vidare.

Resultatet som Rösler, hans lag och 3 500 supportrar på plats drömmer om är 2–0 till Malmö.

När den här malmöitiska Europa-eran sparkade fart på allvar så var just 2–0 resultatet som MFF behövde.

Åge Hareide hade varit på Letna-stadion i Prag och förlorat med 4–2 och redan på slutsignal sjöng de nedresta supportrarna:

”Vi vet,

vi kan,

2–0 till Malmö.”

Det blev 2–0 efter två mål av Markus Rosenberg och några veckor senare var Malmö FF för första gången någonsin klart för Champions Leagues gruppspel.

Förra torsdagen när MFF-spelarna, trots 1–2-förlusten på Stadion, hyllades av hemmasupportrarna så ekade samma sång.

”Vi vet,

vi kan,

2–0 till Malmö.”

Läget är nu monumentalt annorlunda än det var mot Sparta Prag 2014.

För det andra spelas detta returmöte på bortaplan och för det första spelas det mot Chelsea FC.

Men hoppet har långt ifrån övergett de himmelsblå och fotboll kommer för alltid att vara mer psyklogi än matematik.

Hur man än räknar – löner, omsättning, världsstjärnor – så utklassar Chelsea Malmö FF.

Men Chelsea FC:s problem är inte Malmö FF, utan Chelsea FC är Chelsea FC:s problem.

Efter 0–6 mot Manchester City förra söndagen och veckan dessförinnan 0–4 mot Bournemouth åkte Chelsea alltså ur FA-cupen på hemmaplan efter 0–2 mot Man United.

Och den redan pressade italienaren Maurizio Sarri ligger nu på ringgolvet medan domaren sakta räknar mot tio.

Ansedda brittiska tidningen The Guardian skrev på tisdagen att Sarri får sitta kvar, trots den massiva kritiken. Sarri får matcherna mot Malmö FF på torsdag och Ligacupfinalen mot Manchester City på söndag på sig att bevisa att han förtjänar att behålla jobbet.

Jag har svårt att tro på det.

Samtidigt säger det allt om hur Chelsea FC och England ser på MFF-returen.

För det finns väl inte en människa som tror att Chelsea efter allt som varit går ut till en cupfinal med Sarri som tränare om de åkt ur Europa League mot Malmö jävla FF tre dagar tidigare?

Det är givetvis så att de som räknar ut Malmö FF inför Stamford Bridge inte är ute och cyklar, men där i ligger också MFF:s lilla hopp.

Chelsea fick mot Man U i måndags pressa stjärnor som Hazard, Jorginho, Kanté, Luiz och Higuain över 90 minuter – utan att få någonting mer än helvete för det.

Att tre dagar senare ge dem 90 nya med ytterligare tre dagar till en Ligacupfinal, tillåt mig tvivla.

Även utan dessa stjärnor finns det ingen sannolikhetslära eller rim eller reson som säger att MFF ska kunna vända 1–2 på Stamford Bridge.

Men Malmö FF:s mikroskopiska chanser har i alla fall vuxit de senaste dagarna.

Och psykologi har gjort märkliga saker med fotbollsmatcher förut.

Om Chelsea inte lyckas spräcka nollan...

Om MFF lyckas få in ett ledningsmål om än med bara några minuter kvar...

Då är det inte bara Maurizio Sarri som står med bilan mot halsen.

Utan att helt gäng med världsstjärnor som aldrig tränat på eller ens tänkt en tanke på att hamna i den sitsen.

Jag säger inte på något sätt att jag förväntar mig att det ska hända.

Jag säger bara att ibland händer det fullständigt oväntade.

