Även i de svåraste av uppgifter finns det alltid några enkla saker att göra.

I alla fall för att öka sina chanser en aning.

Så på Stadion i Malmö en kulen oktoberkväll skickade Uwe Rösler ut sitt MFF i ett helt rätt, men aningen överraskande, 4–4-2 och tryckte på "fast forward".

Markus Rosenberg hade pratat om det på förhand.

Att genom omedelbar hög press och tidiga vunna närkamper tända den gnista som sätter en hel stadion i brand.

MFF lyckades och det var en väldigt bra första halvlek.

Visst sköt både Jermaine Lens och Caner Erkin från nära håll så att Johan Dahlin tvingades storrädda men när de första 45 minuterna var över hade MFF varit bästa laget i 30.

Andreas Vindheim var lysande på sin mer renodlade högerbacksplats och Sören Rieks självutplånande uppoffrande som mittfältare till vänster.

I 22:a minuten skickade Vindheim ett inlägg på Caner Erkins utsträckta arm och det var en sådan situation som med VAR i VM i somras hade blivit straff

Nu slog domare Aleksandar Stavrev från Makedonien ut med armarna, men Malmö FF slog inte av på sin offensiv.

Det var ett mål som Malmö FF förtjänat

Efter paus ökade så väl volym som intensitet.

Och när Andreas Vindheim kom farande igen – då kom även målet.

En fin spelvändning av Fouad Bachirou, ett kort växelspel med Anders Christiansen och så slog han som kom till Malmö från Brann som 19-åring ett inlägg in i mål via Caner Erikin och så var straffsituationen glömd.

Loris Karius – som kostade Liverpool Champions League-finalen i våras – drog sitt strå till stacken men det var ett mål Malmö FF hade förtjänat.

Och så började det kännas att det var en sådan kväll.

När Lasse Nielsen och Behrang Safari missförstod varandra i eget straffområde snedstudsade bollen rätt via ett bortaben.

När Gökhan Gönül fick ett jätteläge att nicka in kvitteringen så valde han volley och träffade inte ens bollen.

När Besiktas hade en boll i mål så hade MFF ställt dem offside.

I fjol slog Besiktas så väl Leipzig som Porto och Monaco på bortaplan i Champions Leagues gruppspel.

Nu var giganterna från mastodontstaden Istanbul i en liten arena i ett litet land långt, långt borta och det kokade både omkring dem och inne i dem.

Pepe ärkesvinade och sköt bollen i huvudet på en liggande Arnor Traustason.

Besiktas låg under.

Och det märktes att de inte gillade det.

Mjuggleendet började blänka

Markus Rosenberg?

Han smög runt med det där mungipsleendet i mjugg och njöt.

Och när Röslers raka fyrbackslinje ännu en gång ställde Besiktas offside slog Johan Dahlin bollen långt, Markus Rosenberg nickskarvade perfekt i djupet och där kom Vindheim igen.

Med en perfekt tajmad löpning in mellan VM-finalisten Domagoj Vida och den Caner Erkin som Vindheim vallade in 1–0 via.

Prestationen var lysande, straffen solklar och det där Rosenbergska mjuggleendet började blänka i den andra mungipan också.

MFF-kaptenen lade bollen på straffpunkten, lät Loris Karius dimpa ner vid vänstra stolpen och skickade in 2–0 mitt i målet.

Malmö FF har nu på Stadion i Malmö sedan 2014 avancerat vidare i Europa eller tagit tre poäng i ett gruppspel vid sju tillfällen.

Markus Rosenberg har gjort mål i alla de sju matcherna.

En hel stadion ställde sig upp

Uwe Rösler vevade som en väderkvarn mot norra och en hel stadion ställde sig upp för att göra exakt samma sak som man gjorde mot Sparta Prag, Olympiakos, Celtic, Shakhtar Donetsk och Salzburg två gånger om.

Lyfta Malmö FF över linjen.

Och efter 2–0 var det aldrig någon fara.

Besiktas var ett slaget lag och hemmasegern rättvis.

Samtidigt vann Sarpsborg med 3-1 hemma mot Genk, alla lag i gruppen står på tre poäng och nu väntar dubbelmöte mot norrmännen för MFF.

Sex poäng där och Malmö FF:s chanser att gå vidare är goda.

Och hur ska Markus Rosenberg då kunna lägga av?

