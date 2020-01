Allsvensk premiär 2019.

Efter två säsonger i superettan var Helsingborgs IF tillbaka i högsta serien och återkomsten imponerade.

Efter blott åtta minuter dundrade Rasmus Jönsson in 1–0 på volley efter en hörna och i 32:a rundade Jönsson målvakten och rullade in 2–1 i tomt mål.

HIF besegrade guldkandidaten från Östergötland med 3–1.

Rasmus Jönsson?

Han såg ut som en rund miljon.

Varken Jönsson eller HIF orkade sedan hela våren. Men så dåliga att Per-Ola Ljung skulle behöva ersättas av Henrik Larsson var man inte.

Ändå står vi här ett år senare och allt som hänt kring det sportsliga i HIF ser ut att ha haft en mening.

För där HIF för ett år sedan stod med ålder, rutin och sköra kroppar är man nu inne i ett paradigmskifte.

Med Alex Farnerud, Fredrik Liverstam, Markus Holgersson, Wanderson samt Tobias Mikkelsen ut och Egzon Bejtualai, Ravy Tsouka, Joseph Ceesay, Assad Al Hamlawi och Brandur Hendriksson in har HIF bantat bort 52 år från truppen.

Nu spelas inte fotboll med födelseattester, men en allsvensk nykomling som HIF behöver utrymme att utvecklas för att kunna närma sig det man var för ett decennium sedan.

2010 och 2011 har HIF Sveriges bästa fotbollslag, dit har man en bra bit i dag. Men under Olof Mellberg bygger Helsingborgs IF igen på sin sportsliga styrka och man gör det med en bredare bas.

Jag har tillbringat en hel del tid de senaste dagarna på de olika analysverktyg som i dag finns att tillgå och studerat de nyförvärv som HIF hittills gjort inför 2020.

Och visst är det svårt att värdera hur Brandur Hendrikssons egenskaper – finfint skott, rappa fötter och bra förmåga att skjuta i steget – från Färöarnas liga och landslag står sig i allsvenskan samt hur Ravy Tsoukas kraftfulla steg för Västerås i superettan kan bita en serienivå upp, men det ser spännande ut.

För det samma gäller den kvicke vänstermittfältaren Joseph Ceesay från Adil Kizils Dalkurd och den nordmakedonske landslagsmannen Egzon Bejtulai.

Framför allt Bejtulai kan bli årets överraskning på Olympia, om Mellberg och resten av ledarstaben får in Bejtulai i gruppen. Nordmakedonen har varit given mittback i mästarklubben FK Shkendija och lika given högerback i landslaget.

26-åringen är snabb, bollsäker, stark i luften och kommer sannolikt att ta plats bredvid Andreas Granqvist i den fyrbackslinje som Olof Mellberg ser ut att luta ett 4–3–3-system mot.

Med Ravy Tsouka till höger och Adam Eriksson till vänster får Mellberg en backlinje med lika delar välbehövligt nytt blod och erfarenhet.

Men där HIF i föryngringsprocessen fått in energi, entusiasm och en längre hållbarhet på truppen har man onekligen också tappat erfarenhet.

I det är Rasmus Jönssons återkomst helt avgörande.

Jönsson har långt mer än ett decenniums erfarenhet av elitfotboll men har ännu inte fyllt 30 år och han har gått på gator röda och blå längre än han ens själv kan minnas.

Lagkapten Andreas Granqvist fyller 35 i april och det är inte osannolikt att Granen gör sin sista säsong i karriären.

Ur det perspektivet är Rasmus Jönsson på många sätt viktigare för HIF än vad Andreas Granqvist är.

Jag sticker inte en sekund under stol med att Rasmus Jönsson – både som spelare och person – är en av mina stora personliga favoriter i allsvenskan. Pojken från Viken kan ge ett lågmält intryck både på och utanför planen, men har i sina största stunder egenskaper få andra i allsvenskan kan mäta sig med.

Därför är Rasmus Jönsson också årets viktigaste värvning för Helsingborgs IF.

HIF har ändrat riktning rejält sedan januari 2019 och första träningsmatchen 2020 spelas mot Odense på Fyn om tolv dagar.

Då får vi ett första tecken på var Olof Mellberg och hans lag är på väg.

SÅ KAN HIF SPELA 2020 Olof Mellberg ha flaggat för att HIF kan växla till 4-3–3 kommande säsong. Här är Kvällspostens fotbollsexpert Mattias Larssons bästa HIF-elva just nu: Anders Lindegaard - Ravy Tsouka Egzon Bejtulai Andreas Granqvist Adam Eriksson - Brandur Hendriksson Mohammed Abubakari Armin Gigovic - Rasmus Jönsson Alhaji Gero Max Svensson Visa mer Visa mindre

