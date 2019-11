Herre jäkla världens allting.

Två rader bakom mig ligger Pontus Jansson, Åge Hareide, Niclas Carlnén, Magnus Eriksson och Jonas Olsson i en tumlande tv-puckshög.

Jansson ögon är stora som London Eye, Hareides leende bredare än den där första kvällen mot Salzburg och vd Carlnén kommer aldrig att ha en skrynkligare kostym.

Framför mig tokrusar en 37-åring som om han stulit hela Riksbanken och samtidigt inser att han för alltid kommer att komma undan med det.

På läktarna.

På läktarna...

Jag vet inte.

Det vrålas. Det gråts. Det hoppas. Det primalskriks. Det skakas på huvuden.

Och i ena hörnan står 400 ukrainare i bar överkropp och har upplevt den största fotbollsmagin i sina liv, utan att ha en aning om det.

För Malmö FF fick en drömstart mot Dynamo Kiev via Rasmus Bengtssons hörnmål i andra minuten, men föll sedan ned i ett hål lika skickligt som djupt grävt av ett bortalag som sköljde över MFF initialt svaga defensiva högerkant.

1–0 blev 1–1 och 1–2 och Malmö ska ärligt talat vara glada att allting inte var över redan i paus.

Men Uwe Rösler gjorde vad han var nödd och tvungen till och bytte i paus in den Erdal Rakip som framstått som inlandsisen hela hösten.

Kvitteringen kom tre minuter senare på en frispark Rakip ordnat och som Arnor Traustason satte in till den där 37-åringen.

Det var 1988 som Markus Rosenberg, fem år gammal, klev in i Malmö FF:s fotbollsskola. Nu 32 år senare skulle han kliva ut och skottet till 2–2 gick via en försvarare in i mål och hela matchen bytte skepnad.

Erdal Rakip var stundtals magisk och efter fint växelspel med Sören Rieks tryckte Rakip – även han egen MFF-produkt – in 3–2.

Och på det visades Kievs lagkapten Sergej Sydorchuk ut för sitt andra gula.

Det återstod 25 minuter av ordinarie speltid och med ett mål till skulle Malmö FF gå förbi Dynamo i inbördesmöten. Men efter en parodisk ukrainsk filmning utanför eget straffområde fick Rosenberg en frispark emot sig, Kiev kvitterade på nick och plötsligt var sortin nära.

För MFF ur Europa League. Och för Markus Rosenberg ur Stadion för allt framtid.

Sex minuter lades till när matchklockan tickat till 90.

Mer än fem av dem hade gått när Jo Inge Berget slängde i väg ett inlägg från högerkanten.

Resten?

Den som kommit in hos en filmproducent i Hollywood och presenterat den upplösningen hade fått ett asgarv i ansiktet och slängts ut genom dörren med huvudet före.

Markus Rosenberg?

Han mötte med högra fotens insida.

Bollen?

Den borrade sig in vid bortre stolpen.

Och så kom den där tv-puckshögen med en vd, en EM-förbundskapten och han som hela Malmö drömmer om en dag ska bli nästa Rosenberg.

När Markus Rosenberg 3 februari 2014 vände hem kunde inte ens den blåögdaste av MFF-supportrar drömma om det som sedan kom.

När Markus Rosenberg 28 november 2019 gick ut för att spela sin sista match kunde inte världens vansinnigaste människa på förhand fantisera ihop det här.

Det var en upplösning, snudd på surrealistisk.

Som om verkligheten för några sekunder inte var verklig.

Men det var den.

Och nu står vi här.

Markus Rosenberg lämnar Stadion exakt som den stora vinnare han själv och Malmö FF varit de senaste sex åren.

Och faktiskt så återstår ett kapitel till.

För matchen i Parken mot FCK torsdagen 12 december handlar nu om avancemang och inte avancemang.

Läget är glasklart.

Vinner Malmö FF är man vidare.

Vinner inte Dynamo Kiev mot Lugano hemma är MFF vidare, oavsett hur det går i Köpenhamn.

Men det där sista scenariot undrar man ju om det ens behöver tänkas på.

För som den här sagan är skriven finns det ju bara ett slut.

Matchuret på Parken kommer att ticka in på tilläggstid. Och sedan avgör Markus Rosenberg.

Det moderna Malmö FF:s största spelare.