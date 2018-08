Det började lite trevande.

Uwe Rösler valde att starta med Oscar Lewickis defensiva balans före Arnor Traustasons offensiva kreativitet.

Men efter att Midtjylland börjat bäst, Johan Dahlin storräddat två gånger om och MFF överlevt tre tunga fast situationer var det just Lewicki som bröt mönster.

Ett snabbt centralt offensiv bollförflyttning.

Markus Rosenberg som med kropp, aura och all världens Markus Rosenbergskhet visade var han skulle ha bollen.

För bråkdelen av en sekund kändes det som att ett av MFF:s dittills mest lovande anfall tappade fart.

Sedan vägde Rosenberg in bollen bakom Alexander Scholz, Andreas Vindheim tajmade löpningen och Marcus Antonsson smög sig fri mitt framför mål.

Det var så klart ett spel Malmö FF analyserat sig fram till.

Och Antonsson gjorde inget misstag.

Bristerna blottades

Mot Norra Europas mest analyserande lag hade Malmö FF för andra veckan i rad, med lika delar intelligens och utförande, satt sig i förarsätet.

Den stora frågan var om MFF skulle klara av att hålla sig på vägen den här gången.

Jess Thorup hivade in 201 centimeter petad Paul Onuachu tillsammans med Mayron George i ett dubbelt anfalls byte.

Men när FC Midtjylland plötsligt blev tvingat att ha ett eget spel blottades bristerna i deras okonventionella spelstil.

MFF pressade med intensiv och imponerande frenesi bort hemmalagets tidiga ytor och skar, helt enligt plan, bort de få spelfördelare som FC Midtjylland hela tiden sökte.

Visst gungade Malmö FF när hemmalagets kicker Jacob Poulsens drog en frispark i stolpen och när deras quarterback Kian Hansen fick chansen att kasta några långa inkast i rad.

Men Malmö FF var imponerande stabilt.

Rasmus Bengtsson var majestätiskt landslagsmässig, Sören Rieks och Andreas Vindheim obarmhärtigt uppoffrande.

När hemmapubliken sjöng att Anders Christiansen var "en skam för Danmark" visade MFF-mittfältaren att den där landslagsplatsen som Åge Hareide gav honom var väldigt välförtjänt.

Samtidigt – som Agne Jälevik en gång sa – 1–0 är en bräcklig ledning och ett mål i nacken hade inneburit att Europaäventyret skulle vara dött och begravet.

Då drog Vindheim i väg längs högerkanten, spelade bollen in mot straffområdet och där 99 procent av alla nordiska anfallare hade tagit emot bollen eller skickat upp den på läktaren så placerade Markus Rosenberg – via målvaktens fingertoppar – in 2–0.

I en högerfots insida gick FC Midtjylland från att vara ett mål från avancemang till två mål från en förlängning.

Eventpubliken på arenan tog sina kavajer och kappor, reste sig och gick hem.

Det återstod tio minuter men saken var klar.

Malmö FF hade stått och vägt på kanten till en katastrofsäsong, men gick ut och genomförde en taktiskt och tekniskt snudd på perfekt match.

Av 180 minuter mot FC Midtjylland var Malmö FF det bästa laget i 140.

Därför dansas det i kväll

Så Uwe Röslers MFF har verkligen spelat sig till den här gruppspelsplatsen i Europa League.

Under sin nya tränare har Malmö FF spelat 15 tävlingsmatcher och inte förlorat en enda.

Och hela föreningen Malmö FF ska ha en eloge.

Man har vågat satsa högt, man har vågat säga hur högt man satsat och innan det blev för sent så förverkligade man sitt mål.

Malmö FF är en klubb som vill spela gruppspel i Europa minst var tredje år.

Det är tre år sedan senast och nu är det dags igen.

Så därför dansas det i Herning i kväll.

Och till festen på Stadion i Malmö i höst är lag som Arsenal, Chelsea, Lazio, Marseille och Milan bjudna.

Det är lottning klockan 13 i morgon och någon i MFF får nu ta vägen om Monaco på sin väg hem från Herning.

Det måste vara en av tidernas mest angenäma omvägar.