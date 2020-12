Fotbollen är fantastisk.

När Helsingborgs IF åkte ur allsvenskan 2016 var det med den (i princip) sista sparken i kvalets sista match.

2020 var man ute innan serien ens var färdigspelad.

Som tjurrusare i Pamplona lade folk sedan benen på ryggen eller stångades ut genom dörren.

Ordförande Krister Azelius, huvudtränare Olof Mellberg, scoutingchefen Adil Kizil. Fystränare, assisterande tränare och en lång rad spelare. Mängder med människor försvann av olika skäl.

Och med en plånbok som ekar lika tom som de allsvenska arenorna gjort 2020 låg framtiden kolsvart över gator röda och blå.

Kvar på skeppet stod klubbdirektör Joel Sandborg och lagkapten/sportchef/sponsorraggare/klubbikon Andreas Granqvist likt två Kapten Ahabs på jakt efter ett allsvenskt återtåg lika osannolikt som Moby Dick.

Visst sa så väl Sandborg som Granqvist de rätta orden om att hitta HIF:s själ, bygga långsamt och hitta rätt människor.

Men vi har ju flera gånger om sett vad som kommit ur de orden genom åren. Hur ett ekonomiskt kadaver till trupp lämpades i knät på Roar Hansen 2013 och 2014. Hur Henrik Larsson sedan plockades in med en ledarstil från förr. Peo Ljung som spelarmässigt stod för en fränhet som HIF mådde bra av men som trots steget upp i allsvenskan aldrig kunde få klubben att må bra. Den häpnadsväckande återanställningen av Henrik Larsson. Och så Olof Mellberg som ett kliv ut i en värld helt utan relation till Helsingborgs IF och ner i superettan igen.

Vad skulle kunna fylla de tomma orden med innehåll?

Jörgen Lennartsson är en jäkla bra start.

Marjan Svab på HD var först ut med nyheten och när Kvp kort därpå fick tag i Lennartsson var det en sprudlande smålänning som från sitt hem i Göteborg konstaterade ”inga kommentarer”.

Det där med att Lennartsson var sprudlande kan man inte bevisa att han fått ett nytt tränarjobb med (det senaste var i norska Lilleström i fjol) för Lennartsson sprudlar ständigt. Och när det kommer till fotboll så är han som en ständig explosion.

Jag har haft det här yrket i 17 år, sysslat med fotboll i snart 40 och rört mig i och kring elitfotbollen i 25.

Jag har aldrig träffat någon som älskar fotboll som Jörgen Lennartsson gör.

Helsingborgs IF behöver det.

Kanske mest av allt är just det vad Helsingborgs IF behöver allra mest.

Någon som går till jobbet varje morgon med en snudd på bisarrt stor glädje och lika stor tro.

Att Lennartsson dessutom är en dokumenterat bra talangutvecklare (det var sådan han jobbade i HIF under slutet av 90-talet och var med och byggde spelare som tog klubben till Champions League 2000), internationellt erfaren via U21-landslag och Stabaek/Lilleström, samt guldtränare med Elfsborg 2012 är så klart också stor plus.

Och så kan Lennartsson HIF utan och innan.

Det var där han fick sin skolning innan han 2000 tog klivet ut som A-tränaren på elitnivå med BK Häcken.

Kring sig i HIF kan han nu (om allt löser sig) få Mattias Lindström som var en av talangerna Lennartsson slussade upp i A-laget under slutet av 90-talet och Alvaro Santos och Sven Andersson som var A-lagsstjärnor på den tiden.

Bra folk.

Stora HIF:are.

Fina fotbollshjärnor.

Andreas Granqvist (som spelade i U21-landslaget när Lennartsson hade det med Tommy Söderberg) ska ha en stor eloge för att det nu – bara tre veckor efter degraderingen – finns en tro i och på Helsingborgs IF igen.

Det finns inga som helst garantier för att det här kommer att lyckas.

Men Jörgen Lennartsson, Mattias Lindström, Alvaro Santos och Sven Andersson.

Det är rätt väg för Helsingborgs IF.

Nu handlar resan tillbaka till allsvenskan först och främst om en enda sak.

Att motstå frestelsen att ta genvägar.

Jörgen Lennartsson är bra på det.

Han älskar fotbollen alldeles för mycket för att inte ta den varenda millimeter som krävs.