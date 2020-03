Det är ett ambitiöst projekt som Jon Dahl Tomasson åtagit sig i Malmö FF.

Dansken ska ta en klubb som spelat med två anfallare i typ 110 år och göra något helt annat.

Det har varit med glödande ögon som den forne Champions League-vinnaren förklarat att den himmelsblå offensiva friheten säsongen 2020 är i princip gränslös.

Efter Uwe Röslers stenhårt mallade och stramt rollbesatta fotboll har det sett ut som de flesta MFF-spelarna fötts på nytt, eller i alla fall varit fångar som släppts ur sina celler.

Problemet så här långt under Jon Dahl Tomasson kan liknas vid något som varit välkänt inom all världens kriminalvård under massvis av decennier.

Svårigheten för före detta fångar att göra något vettigt med all sin frihet.

När allting nu är möjligt, samtidigt som Malmö FF i teorin kan vara ännu fler spelare i sin offensiv än tidigare, har årets säsong präglats av ett oslipat maskineri.

Och den fria offensiven har allt som oftast mynnat ut i alldeles för få ordentliga målchanser.

Det där automatiserade som så ofta gjort MFF till vinnare de senaste åren har blivit lidande under Tomasson. En del av det kan hänvisas till processen, för om du ska renovera och förbättra ett hus måste man i princip alltid riva en del av något som fungerar, för att sedan kunna göra det ännu bättre än tidigare.

Och mot AFC Eskilstuna i svenska cupens tredje och sista omgång flyttade Jon Dahl Tomasson på sin viktigaste byggsten.

Anders Christiansen placerades nu på den centrala offensiva mittfältsplats som Adi Nalic hade i matcherna mot Wolfsburg och inget ont om Nalic och med all respekt för att det är evinnerlig skillnad mellan Eskilstuna och Bundesliga...

Men så här har ju MFF betydligt större potential.

Speciellt som Oscar Lewicki då får spela på sin naturliga position som defensiv central mittfältare. Och den centrala mittfältstriangeln med Lewicki och Fouad Bachirou bakom en offensivare Christiansen tar Malmö FF till en högre nivå.

Sedan var det intressant att höra hur Christiansen själv tvekade, då han menade att han i den här rollen mot ett bättre motstånd än AFC skulle riskera att få för lite boll.

Det kan dansken ha rätt i.

Men det är en risk i det här MFF-bygget att man blir så beroende av Christiansen att han kan komma att behövas i två roller. Och när Markus Rosenberg nu lagt av råder det ingen tvekan om att Malmö FF är mer beroende av ”AC” än någonsin.

Så där Malmö FF under våren kämpat med att skapa målchanser och att göra mål så var positionsbytet av Christiansen bara delvis en lösning.

Samtidigt var det ett stort steg åt rätt håll och gav Jon Dahl Tomasson ytterligare andrum. Tre mål sista 20 minuterna gav MFF 3–0 och en helt odiskutabel seger där laget visade att man över 90 minuter kan nöta ner sämre välorganiserade motstånd.

Nu går MFF mot en intressant hemmamatch, sannolikt inne på Stadions hybridgräs, nästa helg.

Lotten faller på måndagskvällen efter att det avgjorts om Kalmar eller AIK blir sista lag till kvarten.

Om AIK går vidare blir lagen MFF kan få möta AIK, IFK Göteborg, Falkenberg eller Elfsborg.

Och säga vad man vill. Men ett marsmöte mellan MFF och AIK eller MFF och IFK Göteborg hade sannerligen smakat semla.

