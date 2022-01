När Malmö FF kliver ut på konstgräset för match mot Jammerbugt är det två veckor sedan Milos Milojevic ledde sitt första fotbollspass som tränare för laget och över en vecka sedan covid satte klorna i honom med efterföljande karantän som krav.

Han har med andra ord inte haft speciellt många tillfällen att bekanta sig personligen med sina nya spelare. Men Milojevic är påläst. Seniorspelarna har han sett varje vecka i flera år och juniorerna har han redan bildat sig en uppfattning om så det är inget blankt papper som behöver fyllas med kunskap. Det är viktigt och sparar tid.

Truppbygget är ändå en process som kan och troligtvis kommer pågå långt in i mars eftersom det svenska transferfönstret hålls öppet så mycket längre än de flesta övriga i världen. Det finns ingen anledning att stressa för stressandets skull. Men ju snabbare pusselbitarna faller på plats desto bättre. Ju tidigare truppen är färdigbyggd desto längre tid får spelarna till att lära känna varandra innan allvaret börjar. Därför är träningsmatchen mot Jammerbugt viktig för Milos Milojevic, hans spelare och hela Malmö FF. För det finns platser som eventuellt behöver fyllas och därför är det på fredagseftermiddagen extra intressant att se hur spelarna på de positionerna presterar.

Vi börjar i de bakre leden. I det 4-3-3-system som Milos Milojevic vill använda, åtminstone inledningsvis, behövs en innermittfältare med defensiva kvaliteter. Rollen är som klippt och skuren för Oscar Lewicki men på grund av skador startade han bara åtta allsvenska matcher i fjol. Det behövs ett högklassigt alternativ och frågan är om Erdal Rakip fungerar i rollen eller om han snarare ska användas högre upp i planen? Eller har unge David Edvardsson utvecklats tillräckligt under fjolårets utlåning till just Jammerbugt? Annars behövs nyförvärv. Nu får de 45 minuter var i just den rollen – Rakip från start och Edvardsson i andra halvlek.

Vi fortsätter i de främre leden. Antonio Colak har återvänt till Grekland och det mesta tyder på att anfallaren, som MFF lånade i fjol, stannar kvar i Paok. Har Amin Sarr behållit sin fina form från fjolårshösten i Mjällby? På träning de senaste veckorna har det i alla fall sett ut så. Och om inte, är Malik Abubakari redo att ta en större roll i år än i fjol? Eller är det äntligen Jo Inge Bergets tur att få konkurrera om platsen längst fram? Annars behövs nyförvärv.

I nuläget har inte ens Milos Milojevics svaren men de första stapplande stegen mot dem tas på fredagseftermiddagen.

Samtidigt börjar det bli dags att flagga för en joker. Patriot Sejdiu startar som högerytter mot Jammerbugt. 21-åringen har fått stora delar av de senaste säsongerna förstörda på grund av skador men när kroppen nu är hel finns det otroligt mycket fart och teknik i den. Frågan att svara på: Kan han konkurrera ut någon av de mer etablerade spelarna?