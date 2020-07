Humlan Mjällby AIF fortsätter flyga trots att det ska vara omöjligt. Den lilla landsortsklubben skakade sargade jätten Malmö FF och visade på nytt att det inte är någon tillfällighet att nykomlingen tagit tio poäng på de sex första allsvenska omgångarna.

Malmö FF har tagit nio.

Och kom in i cupsemifinalen i motvind.

Det blev till slut seger efter straffar och spelmässigt var det kanske ett litet fall framåt. Malmö FF är fortfarande ett lag som famlar men kanske kan en mittbacksskada vara det som gör att man kommer hitta rätt.

Lasse Nielsen såg ut att ha lårproblem redan mot Elfsborg och det är inte orimligt att han påverkas av det hårda matchandet. Mot Mjällby tvingades han kliva av i mitten av den första halvleken. Trist för honom personligen, framför allt när han varit en av de MFF-spelare som inlett säsongen bäst, hur mycket det nu säger. Och för MFF försvinner ett alternativ, något som aldrig är önskvärt – speciellt inte när viktiga matcher duggar tätt.

Men det är inte enbart negativt att Lasse Nielsen plockas bort ur ekvationen. Det gör nämligen att Jon Dahl Tomasson tvingas flytta ner Oscar Lewicki som mittback och det är positivt ur flera aspekter.

Den mest uppenbara: Lewicki är en alldeles lysande mittback. Han satte inte en fot fel.

Dessutom: Med Lewicki som mittback slipper MFF ha honom bredvid Fouad Bachirou på innermittfältet. Var för sig är de vanligtvis två av allsvenskans bästa innermittfältare och det är så klart därför de är Jon Dahl Tomassons förstaval. De är för bra för att peta. Men tillsammans har Lewicki och Bachirou inte fått det att klaffa.

Malmö FF sliter med att omvandla sitt stora bollinnehav och sin dominans till klara målchanser. Laget har under säsongsinledningen varit förbaskat bra på att kontrollerat hålla i boll men betydligt sämre på att hitta de avgörande passningarna och de öppnande genombrotten. Bachirou och Lewicki är en duo som är betydligt bättre på det förstnämnda än det sistnämnda. Ett mer dynamisk innermittfältspar är önskvärt och det får MFF om de placerar exempelvis Erdal Rakip, Anders Christiansen eller Arnor Traustason bredvid Fouad Bachirou. Det ger möjlighet att få in fler offensiva matchvinnare på planen och så här långt är det just vad laget saknat.

På Strandvallen klarade MFF av att rada upp farliga lägen. De skapade betydligt mer än i de flesta andra matcher den här säsongen och avsluten var hyfsade. Ändå krävdes förlängning och straffar efter 0-0 vid full tid.

Mjällbytränaren Marcus Lantz hade, något förvånande, valt att peta Marko Johansson efter två raka nollor. Ersättaren Carljohan Eriksson visade att konkurrensen i målet är stor.

Reflexräddningen på Sören Rieks nick i den 10:e minuten, det släpande benet som räddade Isaac Kiese Thelins skott i den 13:e och stoppandet av Ola Toivonen i den 66:e, fotparaden på Guillermo Molins skott i den 120:e, straffräddningen i den 121:a är bara några av alla gånger som 25-åringen imponerade.

Men till slut kunde inte ens han hindra MFF.

Jonas Knudsen dunkade in den avgörande straffen och sköt sitt lag till final.

LÄS MER: Backkris i Malmö efter nya skadan