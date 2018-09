Bland annat riktades stark kritik mot SHL från Expressens Magnus Nyström direkt när brevet kunde publiceras.

Senare under kvällen riktade även Aftonbladets krönikör Marcus Leifby hård kritik mot SHL och kallade deras uppmaning till SHL-klubbarna att bland annat kontrollera banderoller för "Stasi-fasoner, rakt av".

Jag ska säga direkt att jag inte samtycker med allt som varken Nyström eller Leifby tycker.

Kan faktiskt tycka det är alldeles för gnälligt mot SHL emellanåt, och att fansen i stället borde ge sig på de 14 klubbarna i SHL, som bestämmer precis allt i den här ligan.

Det måste folk ha klart för sig. Jörgen Lindgren bestämmer inte allt.

En av de som sitter på makten, som en av 14 klubbar, är Färjestad. Det oroar mig betydligt mer att Färjestads vd Stefan Larsson, i ett ytterst raljant veckomejl, som klubben skickar ut varje fredag, är väldigt tydlig med vad han tycker.

Jag antar att han syftar på Marcus Leifby (eftersom han länkar den i mejlet) när han skriver exakt följande:

”Arg, argare, argast brukar man ju säga men efter den här veckan får jag nog föreslå en ändring till arg, argare, skribenter (skribent). En kanonad av ilska har sköljt över läsarna på senare tid gällande vår kära liga SHL. Inte bara på senare tid om man scrollar tillbaka utan sedan lång tid. I en ”kosta vad det kosta vill” jakt på ”klick” och intäkter kan man visst skriva precis vad som helst bara man är tillräckligt ”arg”. Just det är ju helt magiskt paradoxalt – den som vänder sig mot vad man vill kalla pampvälden och pengaströmmar hit och pengar dit drivs alldeles uppenbart själv av precis just det och jag hoppas och tror innerligt att alla vi som läser förstår just det och snarare kan dra på smilbanden när vi läser, förstå sammanhangen och framför allt inte bli lika arga – jisses så destruktivt och jobbigt det måste vara. Det finns som tur är balans i tillvaron och har ni inte läst så får ni två länkar med lite olika perspektiv och förhållningssätt till tillvaron så vår ni bilda er en egen uppfattning. Ja jag vet – det är urbota dumt att ta upp frågan men jag tycker ändå det är värt att belysa.”

Sedan länkar han till Leifbys krönika, och till Hockeynews krönikör Henrik Leman, som tycker precis tvärtom.

Larsson står klart och tydligt på Lemans sida i det här, och det har han full rätt att göra.

Det som däremot slår mig är att han raljerar ordentligt över de som inte tycker som honom, och kallar det för jakt på klick.

Först och främst ska vi slå fast ett par saker.

Ja, givetvis har det klickats ordentligt på de här artiklarna, där krönikörer har starka åsikter.

Så fungerar det.

Men det är inte därför krönikörerna skriver i negativ form. De skriver vad de tycker, och om ett ämne som berör.

Helt uppenbart så har de också fått med sig fansen, eller i de här sammanhangen ska vi kanske kalla de för "kunderna".

Luleåfans ordförande Stefan Baudin kallar det för Nordkorea-fasoner som SHL håller på med.

Då går alltså Färjestads vd ut, på en pinsamt låg nivå och går till angrepp mot en åsikt, som många fans känner igen sig i, och kallar det för en jakt på klick och intäkter.

***

Jag häpnas över hur han uttrycker sig, Stefan Larsson.

Dessutom tycker jag inte Stefan Larsson riktigt sitter i sitsen att gå till den här typen av angrepp mot hockeyskribenter, som helt uppenbart tar de oroliga fansens parti.

Redan innan det här brevet han i eftermiddag författat, så sitter han i en rätt tråkig sits med sin förening gentemot sina egna fans.

Färjestad har under sommaren gjort en omdebatterad ombyggnad inne i sin arena, där man plockat bort delar av ståplats och i stället ersatt med en restaurang.

Detta koncept fick mycket kritik när Färjestad skrev om den nya restaurangen på sin hemsida:

”Varje bord har ett eget glasparti, som går att stänga om stämningen där ute blir lite bra eller man bara vill kunna prata ostört.”

Ett citat man senare valt att ändra i beskrivningen av sin restaurang, efter att ha möts av kritik.

Stefan Larsson borde samla alla sina övriga 13 SHL-kollegor, och ta till sig av kritiken i stället för att kasta skit mot skribenter.

Ett par aktioner har redan genomförts, och jag tror fler kan komma.

Om klubbledare börjar kasta skit mot krönikörer, som tar fansens parti, så är jag rädd att nästa bojkott i stället kommer att handla om att de slutar komma till arenorna.

***

Då blir jag orolig på riktigt.

Vi pratar punkt 1A i hur man INTE ska göra. Hur man inte ska vara för att hantera hockeysupportrar.

Kanske tycker Stefan Larsson nu att jag sitter och samlar på mig klick för att jag uttrycker ännu en åsikt i ämnet.

Men jag blir bara så j-vla bekymrad att man kan vara så klumpig, så man uttrycker sig som han gör.

Det finns egentligen bara en mening jag samtycker med i hans rader ovan:

– Ja jag vet – det är urbota dumt att ta upp frågan, säger han.

Håller fullständigt med.

Det här var bara dumt Stefan.

Urbota dumt till och med.