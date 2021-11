My Feldt, som bland annat är programledare för SVT-programmet ”Bäst i köket”, berättade för sina Instagramföljare i våras att hon och pojkvännen Eric Axelsson Larsson väntade barn ihop.

Han har inga barn sedan tidigare, men My däremot kommer nu få sitt fjärde barn.

Hennes följare har fått hänga med på gravidresan under våren, sommaren och hösten. Under måndagsförmiddagen kunde hon berätta att det var dags på riktigt.

Paret befinner sig på sjukhuset och kommer inte lämna förr än de får med sig ytterligare en familjemedlem hem.

”Ingen bebis än men nu är det dags, nu kommer vi i alla fall inte åka ifrån förlossningen utan honom eller henne. Nu blir det bebis. Håll tummarna för oss”, skriver hon tillsammans med ett antal hjärtemojis. På bilden syns de lyckliga i en selfie från sjukhuset.

"Ingen bebis än men nu är det dags", skriver MY

”Nu är vi så taggade”

Under hösten har My Feldt varit programledare tillsammans med Tareq Taylor i SVT:s nya satsning ”Bäst i köket”. Hon driver en webbshop där man kan köpa allt från olika former av konst till vykort, emaljmuggar och kläder.

Som om inte det vore nog har hon skrivit två böcker om bakning och driver dessutom Tivolikiosken och Feldts bröd och konfekt i Halmstad. Det utnyttjade hon lagom tills förlossningen.

I en story på Instagram skriver hon:

”Precis fått leverans från bageriet med perfekta croissanter och urgod lunch så nu är vi taggade”.

Hennes följare stöttar henne med hjärtan och hejarop – flera hundratals människor önskar dem lycka till på ett eller annat sätt. En av dem är en annan bakprofil Jessica Frej, som också skrivit böcker och syns återkommande i tv som kock.

