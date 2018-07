Flera danska medier, däribland Ekstrabladet, rapporterar om det snöpliga slutet på årets Roskildefestival i Danmark.

Festivalen, som har pågått i flera dagar, skulle avslutas på lördagen, och det var just Gorillaz som var ett av de sista banden ut. Men konserten, som hölls på den stora scenen, Orange stage, slutade snöpligt när en av bandmedlemmarna, "Del the funky Homosapien" föll av scenen – mitt under en låt.

Det var under det fjärde extranumret som sångaren tog ett ovarsamt kliv rakt ut i luften och föll ner. Men trots frontmannen David Albarns förklaring om att resten av konserten inte skulle spelas färdig togs det först inte på allvar av publiken. Flera tycktes tro att det ingick i konserten, innan vårdpersonal tillkallades och allt blev väldigt tydligt.

Publiken förstod inte vad som hänt

Albarn slutade omedelbart sjunga medan musiken fortsatte i bakgrunden. Tiotusentals i publiken fick sedan vända hemåt.

Uppgifter på söndagsmorgonen gör dock gällande att det inte ska ha varit några allvarliga skador till följd av olyckan. Ekstrabladet skriver att fallet var på omkring två meter.

– Jag kan bekräfta att en person har fallit över scenkanten på Orange scen, och det var en bra bit ned. Han är på väg till sjukhuset och mer kan jag inte säga, sa vakthavande befäl hos Mitt- och Västsjällandspolisen till Ekstrabladet.

Även i Sverige har artister fallit över scenkanten. Det kanske mest kända fallet (i dubbel bemärkelse) är Foo Fighters-sångaren Dave Grohl som ramlade och bröt benet i början av bandets konsert på Ullevi. Men trots ett brutet ben återvände Grohl en stund senare och genomförde konserten i det som senare blev en klassisk spelning.

Efter konserten har "Del the funky Homosapien" lagt ut ett meddelande på Twitter:

– Tack för all kärlek! Jag är okej men kommer att bli kvar på sjukhuset ett tag. Vården här är oslagbar dock. Mycket kärlek till Gorillaz för att ni hade mig och jag snart att vara tillbaka, skriver han.