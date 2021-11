Nya detaljerna om Karl Fredriks hemliga hus

Det är bråda tider för tv-trädgårdsmästaren Karl Fredrik Gustafsson. Han har i dagarna lanserat en webbshop och jobbar samtidigt med förberedelserna inför helgens arrangemang Österlen lyser, som invigs på fredag kväll.

Hans Eklaholm ska under de kommande dagarna lysas upp av Sveriges högsta torn av pumpalyktor. För att klara utmaningen har han i veckan bjudit in sina kunder att hjälpa till med att förvandla 600 pumpor till lyktor som ska staplas på ett torn vid vägen in till gården.

Samtidigt håller Karl Fredrik och sambon Petter Kjellén på att renovera sitt nya hus, en klassisk 30-talskåk i sten belägen på hemlig ort i Skåne. Det är här de ska vila upp sig på helgerna, hämta kraft och bara vara.

”Vackert och härligt”

I planerna ingår bland annat att renovera ett badrum och att bygga en spa-avdelning i källaren, skriver Karl Fredrik Gustafsson på Instagram. Han avslöjar också att de har för avsikt att göra det med gedigna och handgjorda material i gammal stil, genom att göra sina inköp från en byggnadsvårdshandel i Skåne.

Inspirationsbilderna visar bland annat en lyxig badrumskommod med marmorskiva, tillverkad för hand och penselmålad. Prislappen: Cirka 25 000 kronor.

”Ett vackert och härligt badrum betyder så mycket för en skön och avkopplande känsla hemma,” skriver han på Instagram.

Karl Fredrik vill inte avslöja var sommarhuset ligger. Foto: PETER KNUTSON / TV4

”Jag avslöjar inte var”

Han passar också på att visa upp ett av badrummen på Eklaholm, som är inrett med ett fristående badkar i mässing.

Det var i slutet på sommaren som Kvällsposten kunde berätta att Karl Fredrik och Petter hade köpt sitt hemliga hus, på pendlingsavstånd från Eklaholm. Tanken var från början att köpa ett hus i Frankrike eller Italien, men pandemin fick dem att tänka om.

– Vi har köpt ett sommarhus. Ett helgboende någonstans i Skåne men jag avslöjar inte var, sa Karl Fredrik Gustafsson då.

– Det är rimligt för att pendla eller vara några dagar i veckan. Det blir lite renoveringsprojekt och massa roligt, berättade han också.

