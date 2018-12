Okej, cricket är Bruce favoritsport så där får det gärna gå långsamt – om han kan göra något annat vid sidan om...

Sverigeaktuella Bruce Dickinson är knappast schablonbilden av en hårdrocksstjärna även om hans vokala kraft och register befinner sig tryggt i denna tradition. Han säger själv att han varken ser ut som, eller tänker som en hårdrockare.

Han gör så mycket mer än att bara vara sångare i historiens mest otrendiga metal-band, vilket också är förklaringen till att Iron Maiden överlevt och fortfarande lyckas dra en publik på 100 000 på sina stora arenashower.

Bruce Dickinson är pilot (förutom bandets egen Boeing har han flugit för såväl British Airways som Easy Jet), han har eget ölbryggeri som gör Trooper Beer, han har varit framgångsrik fäktare (rankad sjua i England), författare, programledare i BBC med mera.

Dickinson lärde sig flyga när han var 30 eftersom Iron Maidens trummis, Nicko McBrain, redan fått sitt certifikat.

– Om en trummis klarar av det, då kan väl vem som helst fixa det, skrattar han med sin skrovliga röst.

Bruce Dickinson rattar själv Iron Maidens flygplan. Foto: Arkiv

”Satsade allt på att bli frisk”

Och nu turnerar Dickinson med sin enmans-show, utan band, och utan sång. Han kommer till Malmö Live den 18 december och Gothia Towers, Göteborg den 20 december.

Och showen handlar knappt om Iron Maiden, men allt annat i Dickinsons liv.

Hur fick du idén till showen - var det den andra Bruce (Springsteen) på Broadway som inspirerade dig?

– Nej inte den Bruce, han har ju gitarren med sig och sjunger mellan sina historier. Idén kom upp när jag för ett år sedan släppte självbiografin "What does this button do?" och jag skulle prata om den på bokmässan i Edinburgh. Sen utvecklades det till den här showen.

– Det är en stor utmaning men också bland det roligaste jag gjort. Min manager var däremot tveksam och sa: tänk om folk inte kommer, tänk om de inte skrattar.

– Ja tänk dig själv, en hårdrockskille som sitter på scenen i en fåtölj och under 2,5 timmar berättar anekdoter ur sitt liv och läser i en bok. I Iron Maiden kan jag vara trygg, då har jag just resten av grabbarna omkring mig, säger han, harklar sig med jämna mellanrum och hänvisar till sviterna av strupcancern. Men han är sedan flera år friskförklarad och tänker inte så mycket på sjukdomen i dag. Nu vill han vidare.

Men ändå, vad tänkte du den där dagen i Paris när du fick diagnosen? Att det var slut med rockkarriären?

– Nej, det brydde jag mig inte om, det var inte viktig. Nu satsade jag allt på att bli frisk. Jag tänkte, om jag får leva och vara frisk men inte längre kan sjunga då hittar jag på något annat, det viktigaste är att få leva. Att leva är ju bättre än alla andra alternativ.

Sen förklarar Bruce att tungcancer kan orsakas av oralsex. När Hollywoodstjärnan Michael Douglas fick samma diagnos och sa att det berodde på oralsex hånades han. Ingen trodde på den analysen.

– Helt seriöst, det finns ett virus vid hud-mot-hud-kontakt som kan trigga denna form av cancer, säger han.

Granne med Joey Tempest

Bruce Dickinson säger att han aldrig levt rock'n'roll-liv utanför scenen. Han tycker det är lite fjantigt om man är över 60, om man inte tar det till sitt yttersta, som Keith Richards. Bruce Dickinson är en typisk familjefar, tre barn som passerat 20, fru och hus i London.

Du har varit en hel del i Sverige, vad känner du till om svensk musik?

Först blir det tyst, sen säger han:

– Abba.

Inte mer än så?

– Jag hinner aldrig lyssna så mycket på musik, antingen så är jag på turné eller så försöker jag skriva nya låtar.

Europe då?

– Jo det klart, och förresten, jag bor ju nästan granne med Joey Tempest i London. Jag brukar se honom på vår supermarket!

Har du några svenska musikervänner?

– Nej, jag har inga vänner, säger han och fnissar.

Nästa år blir det stor Iron Maiden-turné i USA, sen Sydamerika, när får de svenska fansen se er igen?

– Vi har nu turnerat i 40 år och kan intyga, jag kommer att fortsätta med bandet så länge min hälsa tillåter. Det kommer att hända spännande saker framöver, jag lovar, alla kommer att bli mycket nöjda, men jag kan inte avslöja mer just nu.

Duett med Fältskog?

Soloplatta?

– Tja, man vet ju aldrig, men säger inget nu... Men du kommer att bli överraskad.

Något du vill förverkliga inom musiken som du ännu inte gjort?

– Absolut, och det kommer.

Bruce får frågan om han kan tänka sig att göra en duett eller en powerballad i samarbete med annan artist. Vi kommer in på Agnetha Fältskog igen.

Du gillar ju Abba?

– Haha, ja, varför inte. Bra idé.

Bruce Dickinson är aktuell med självbiografin "What does this button do!". Foto: Pressbild