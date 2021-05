Fredriksdalsteatern ställer in även i år

Sedan mitten av maj har delar av ensemblen som ingår i John Cleese specialskrivna föreställning ”Pang i bygget 2” repeterat på Fredriksdalsteatern i Helsingborg. In i det sista hoppades Eva Rydberg och hennes kolleger på en sommar fylld av teater men under måndagens presskonferens på Fredriksdal kom beskedet att de blir tvungna att ställa in även i år.

Mikael Lindell Bolin, produktionsledare på Fredriksdalsteatern, menar att den ekonomiska ekvationen inte går ihop.

– Man måste ju fortfarande hålla avstånd och avstånden gör att vi bara kan spela varannan bänkrad vilket innebär att vi inte får in mer än 280 personer. Och då går det inte tyvärr, säger han.

Däremot kommer Fredriksdalsteatern tillfälligt att öppna upp i juni för en handfull provföreställningar.

– Vi ger fyra testföreställningar under midsommarveckan, med begränsad publik och smittsäkert genomfört, berättar Mikael Lindell Bolin.

Biljetterna till föreställningarna 21-24 juni släpps på Eva Rydbergs hemsida på fredag.

”Ett fyrverkeri av Eva Rydberg”

På Fredriksdalsteaterns presskonferens presenterades även ett annat glatt besked. Eva Rydberg som egentligen skulle stå sitt sista år på scenen 2022 har av Helsingborgs stad fått kontraktet förlängt till 2023. En förlängning som sker för andra året i rad.

Finalsäsongen för den folkkära då 80-årig skådespelaren skildras genom en dokumentär gjord av Sveriges Television. Vad som kommer att stå på repertoaren 2023 är redan spikat men inte offentligt ännu enligt Fredriksdalsteaterns produktionsledare Mikael Lindell Bolin.

– Det blir någonting där Eva står i fokus helt och hållet. Ett fyrverkeri av Eva Rydberg.

