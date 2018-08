”Jag har noll sympati för de som utsätter barn för passiv rökning”

Rökning dödar. Det står till och med ordagrant på cigarettpaketen så just den biten lär knappast vara en nyhet för någon. Enligt Cancerfonden insjuknar varje år nästan 7000 personer i cancersjukdomar relaterade till rökning, och drygt 5000 personer dör, alltså fler liv än vad trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans.

Och man behöver som bekant inte röka själv för att ta skada, forskare vid Karolinska institutet uppger att det årligen dör 600 000 personer världen över i sjukdomar som är kopplade till passiv rökning, värst drabbade är kvinnor och barn.

Med risk för att sätta mig själv i prettofacket nu, men vissa saker får man tyvärr offra när man valt att sätta barn till världen. Ja, det är svårt att sluta röka, jag vet. Been there, done that och så vidare. Men jag blir gränslöst provocerad av snyftande rökare som hävdar att de inte kan sluta eftersom det faktiskt är ett beroende, och att det därför är elakt att klaga på deras sunkiga vanor. Men beroendet stavas nikotin och inte cigaretter, och det är inte som att det saknas substitut i handeln direkt, substitut som inte är skadliga för någon annan än den som själv väljer att bruka det.

Det finns plåster, tuggummi, inhalatorer, tabletter och munspray, det finns till och med låtsascigaretter som man kan springa runt och fåna sig med, och ändå ser jag dagligen föräldrar som står och bolmar i direkt anslutning till sina barn.

Och varje gång tänker jag att det inte kan vara på riktigt. Jag förväntar mig att det när som helst ska dyka upp ett filmteam med en dold kamera och en programledare som frustande av skratt ska meddela att det hela självklart var ett skämt eftersom ingen förälder är så oansvarig att den röker precis bredvid sin unge. Men icke.

Kom igen, det finns hjälp att få. På mödravårdscentralen, på barnavårdscentralen, hos din vårdcentral och på internet. Det finns till och med en sluta röka-linje dit man kan ringa och få prata med en livs levande människa för råd och stöd.

Sedan finns det så klart personer som faktiskt inte vill sluta, och det är ju en annan femma. Ni är vuxna människor och tobak är fullt lagligt så kör på bara. Men med tanke på riskerna och de många alternativen till cigaretter så är det faktiskt inte jättekonstigt om någon kollar snett på er.

