Veckan alla brydde sig om biskopar – nu är den över

Alla brydde sig om kyrkan under en välsignad vecka.

It's all over now.

Biskopen som allt handlade om kanske upplever en stor tomhet. Varken jobbet kvar eller det febriga medieintresset.

Alla andra har hur som helst gått vidare.

Stöd till sörjande, existentiella frågor, hembesök hos ensamma – det skiter vi i nu.

Vad övriga 12 biskopar eventuellt gör på dagarna, det sker i tysthet.