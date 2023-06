Skåne blev svenskt 1658.

Hur det gick till – det är det ingen som vill prata om, en dag som denna.

När Richard Dybeck skrev ”du tronar på minnen om fornstora dar” i Sveriges nationalsång, då var det helt säkert inte järnspett i upproriska skåningars ändtarmar han syftade på.

Det talas överhuvudtaget rätt tyst om försvenskningen av Skåne. Herman Lindqvist skrev en krönika om ämnet i Aftonbladet – den är från 2006.

Spoiler alert: Den gynnar inte bilden av Sverige som humanistisk stormakt. Den bidrar inte heller till feststämningen i dag på 500-årsdagen.

Försvenskningen bankades in på flera plan samtidigt. På marknivån slog man hänsynslöst till rent fysiskt mot varje motståndskämpe som påträffades. Han torterades offentligt och blev sedan avrättad under spektakulärt brutala former, allt för att avskräcka andra upproriska. En vanlig metod var att fången brändes med glödande järn varpå en järnstång kördes in i ändtarmen och ut genom näsan. Kroppen spikades sedan upp på ett träd.

Nu är järnstängerna glömda, och i dag är det fest i Sveriges avlånga land. Vår självständighet under Gustav Vasa är nationens ”grundhändelse”, förklarar David Lindén, historiker, i Sveriges Radio.

Vad lär sig skånska barn i skolan?

Tillsammans med andra forskare gick han ut 2021 och uppmanade alla medsvenskar att fira 500-årsjubileet av Gustav Vasas kröning med pompa och ståt.

Det gick väl så där. Framför allt fick debattörerna kritik för att hjältekonungen var en ganska otäck nationsledare. Historikerna försvarar sig i Sveriges Radio mot kritiken.

– Vi hade gärna med bred palett målat porträttet av Gustav Vasa, säger David Lindén.

Det är en bra ambition.

Men ska vi inte säga något om Sveriges erövringskrig för att lägga beslag på strategiskt viktiga Skåne och Halland?

Och, inte minst: Hur blodigt, totalitärt och våldsamt det sköttes?

Kanske drabbades en av mina släktingar, inte vet jag. Detta är inte något man talar om och när jag läste grundskolans historiekurs fanns det inte med.

Även i dag lär sig skånska barn den storsvenska historien, men nu nämns i alla fall erövringens brutalitet. I läroplanen sägs att eleverna ska lära sig om de nationella minoriteternas historia, det är bra.

Men om hur territoriet utvidgades med blod och terror: Niente. Zero. Nada.

Ockupationen lever kvar i dagens maktförhållande, tro inte annat. Människor bosatta i Mälardalen har fortfarande ett skåningsförakt nära till hands. (Inte alla Mälardalningar!)

Att säga sanningen om Gustav Vasa är en bra början – men resten av historien då? Foto: UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE/REX/SHUTTERSTOCK Nationaldagsfirande på Skansen i Stockholm. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

”Mörka är aldrig en bra idé”

Jag menar nu inte att Sveriges blodiga erövringshistoria bör påverka vår vardag 2023. Själv är jag nöjd med att ha svenskt pass och har lärt mig att ta vardaglig skånskmobbning med ro. Det finns större problem. Klimatkrisen till exempel.

Men jag vill verkligen uppmana alla som går i gång på 500-årsjubileet: Mörka inte.

Jag tror inte att tonåringar från Möllevången i Malmö går bärsärk efter att ha läst den här krönikan och plötsligt fått veta sanningen om hur deras land intogs. (Om så sker ber jag om ursäkt redan nu för att ha uppviglat dem.) Men det är alltid en dålig idé att inte berätta hela sanningen.

Vi kan fortsätta vara stolta över att fosterländska morska män som Carl Bildt, Sverker Åström och Folke Bernadotte medlat i internationella konflikter. Heja Sverige friskt humör. Men vår egen stat skapades med blodspillan och språklig och religiös terror, det är ett faktum.

Och då har jag inte ens nämnt våldet, tvångsförflyttningarna och storsvenskeriet som Sveriges samer utsatts för.

Sverige, i dag på din 500-årsdag: Fortsätt vara ”glädjerik” och ”skön”, som det står i nationalsången. Men sluta vara ”tyst”. Sluta mörka. Berätta hela historien.

