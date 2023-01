Malmös fyrbenta älsklingar är under attack. Någon eller några går omkring i stan och placerar ut små bullar fyllda med vassa metall- eller glasbitar. Under 2021 och 2022 fick polisen i Malmö in 140 anmälningar.

Under tisdagen skrev Sydsvenskan att två stackars hundar hade fått opererats akut efter att ha ätit bullar preparerade med vassa föremål.

Vad är det som händer egentligen?

Den okända djurplågarens agerande har förvandlat Malmöbornas fina promenadstunder med sina hundar till en mardröm.

Runt varje hörn väntar en fara. I varje buske kan det ligga en dödsfälla.

Så här ser de ut, bullarna som placeras ut i Malmö. Foto: Kamilla Ozols / Privat. Bullarna är fyllda med metallbitar eller glaskross.

Utplacerandet av bullarna är ingen impulshandling eller något som sker av misstag. Det är av allt att döma välplanerade vansinnesdåd.

Jag är ingen expert på bakning men jag kan tänka mig att receptet för de små helvetesbullarna ser ut ungefär så här:

Rör ihop en deg.

Klipp loss vassa metallbitar (alternativt krossa en flaska).

Blanda försiktigt i de vassa bitarna i degen.

Forma degen till små bullar.

Lägg ut bullarna på en plåt

Grädda bullarna i 15 minuter i mitten av ugnen tills de fått färg.

Låt bullarna svalna, lägg dem i en påse.

Under de här stegen finns det gott om tid för eftertanke. Det finns alla möjligheter att stanna upp och ställa sig frågan ”vad i hela friden håller jag på med?”.

Men det gör inte djurplågaren.

Vem är du? Varför vill du våra djur så illa?

Axel Haglund är specialist i rättspsykiatri. Han berättade nyligen om uppgifter ur en rapport om djurplågare.

– De som begår grymheter mot djur lever ofta i samhällets utkant och har inte så många kontaktytor med andra människor, vilket gör att det inte finns någon i närheten som kan ana oråd och flagga, säger han till TT.

Nils Norling vid Malmöpolisen konstaterar att terrorn mot Malmös hundar är cynisk, välplanerad och otroligt ihärdig.

– Det är uppenbarligen ingen frisk människa som gör detta, säger han under en intervju med min kollega Alexander.

Polisen behöver hjälp av den stora detektiven allmänheten för att få stopp på det här.

Är det verkligen ingen som vem vem djurplågaren är?

Så här glad och bekymmerslös ska en hund kunna vara under sina promenader. Foto: Privat

I Facebook-gruppen ”Förgiftningar hund malmö Med Omnejd” är tonläget desperat. Många är naturligtvis oroliga för sina hundar.

Några av gruppens 7 000 medlemmar analyserar de metallbitar som hittats i bullarna och kommer fram till att de troligen härstammar från en burk med tomatpuré.

Andra lägger tid på att markera på en karta var i Malmö bullarna har placerats ut. Det är väldigt många pluppar kring Pildammsparken och det var just där som jag gick med min Dixie häromkvällen.

Vi var på besök hemma hos min mamma och Dixie tyckte det var spännande att nosa på nya ställen. Trots blåst och regn hade vi en mysig stund tillsammans.

Men plötsligt, när Dixie hade fått korn på något intressant under en buske, slog det mig att promenaden var förenad med livsfara.

Det fanns lyckligtvis ingen bulle under busken. Men vi var båda lite skärrade efter mitt panikslagna ryck i kopplet.

Under resten av rundan tittade vi båda misstänksamt på alla som rörde sig i och runt parken.

Vem som helst kunde vara galningen med bullarna.

