Glöm det där med att sköta dig själv och skita i andra

Ordet corona ligger fint i munnen, är vackert och har flera betydelser, på latin betyder det krona eller krans. Men är också namnet på ett lömskt virus som upptäcktes i Kina i början av 2020.

Det började som ett svagt muller långt borta från oss till att storma fram över hela världen och är nu klassat som en pandemi. Nu är det så svår samhällspåverkan att alla, var och en av oss i hela världen, kommer att påverkas på något sätt med allt från hälsoutmaningar, svåra sjukdomar, i värsta fall döden samt att hela världsekonomin och världsordning kommer att förändras.

Inte sedan första och andra världskriget har man upplevt ett större hot mot mänskligheten. De länder som har upplevt The Great War och andra världskriget vet någonting om detta, medan vi i Sverige liksom får känna oss fram, vi har inte levt under krig på hundratals år.

Det är dags för nationell samling. Det är dags att kliva fram, lyfta blicken och tänka större än att bara se till det egna toalettpappersförrådet.

Toalettpappret har börjat sina på sina håll. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Har polisen någon roll i coronasituationen? JA, i allra högsta grad. Vi är Sveriges största myndighet med ett mycket tydligt uppdrag. Vi är samhällsbärare och har en mycket viktig roll hos våra medborgare. Vi ska minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det gör vi genom att hjälpa, skydda och ställa tillrätta.

Vi har stor vana vid att hantera komplexa händelser och människor i kris. I vårt samhällsuppdrag kommer vi att ta oss an även denna utmaning inom de områden som vi ansvarar för. Det som utmanar oss i det som nu händer med coronavirusets framfart är den snabba utvecklingen samt att vi inte har svaren på alla frågor. Men kommer att ha fortsatt fokus på människors trygghet och säkerhet samt samverkan med andra myndigheter och vara lyhörda för regeringens önskemål.

I polisregion Syd har vi sedan ett par månader tillbaka drivit coronaarbetet i en särskild händelse som inte låtit tala om sig så mycket utåt. Den särskilda händelsen ”Operation Corona” har varit lågintensiv med inriktning på att säkra polisens verksamhet i regionen och samverka med övriga polis–Sverige.

Mycket kraft har lagts på den arbetsmiljö som polisen lever och verkar i. De som verkar längst ut på linjen hanterar dagligen smittor av olika slag och nu tillkom alltså corona. Jag litar på att Anders Thornberg går i bräschen för att mina kolleger längst ut ska få allt tillgängligt stöd och utrustning. Om ni visste vad vi kan få hantera i våra polisbilar när det kommer till allsköns gifter och smittor. Eller vad en receptionist, eller andra med kontakter med andra människor kan få möta.

Rikspolischef Anders Thornberg. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Polisen vill vara en attraktiv arbetsplats och i detta ingår att ha arbetsmiljöfrågorna mycket högt på agendan. Det är de polisanställda som ni ser längst ut i linjen som ska ha oss alla andra i ryggen. De ska veta att vi som jobbar i ”Operation Corona” gör allt för att ge bästa möjliga förutsättningar att jobba tryggt där ute.

Just nu får vi inte röra oss riktigt som vi vill ute i samhället. Regeringen har fattat ett beslut om att begränsa antalet personer som får vistas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Jag gläder mig åt att man i Sverige samfällt tar sitt ansvar och visar respekt för dessa beslut men det känns också ensamt och ödsligt. Så snopen jag blev när Malmö Symfoniorkester lät meddela att jag minsann inte kunde få komma till min stol i konsertsalen. En snabbt övergående känsla förstås, men som sagt, vi kommer alla att påverkas av en fiende som inte visar sig utan lever och frodas där vi minst anar det.

I mitt hjärta ber jag dock om att i maj månad få avnjuta Beethovens violinkonsert på Malmö Live med fjolårets Polarprisvinnare Anne-Sophie Mutter.

Nu är det alltså dags för oss alla att tänka till och fråga oss själva om det är något vi kan göra för vår omgivning eller våra nära och kära. Kan vi hjälpa varandra på något sätt, kan vi göra någonting för varandra. Eller fortsätta mata egot genom att hamstra dassarullar så att minsann inte JAG ska vara utan. Glöm det där med att sköta dig själv och skita i andra.

Som sagt – vi i polisregion Syd har arbetat med och berett frågor kring coronaviruset i ett par månader och det är numera en nationell särskild händelse för att hela polismyndigheten ska arbeta på samma sätt, med samma metoder, koordinera och samverka. Här handlar det om att nationellt säkra polisens uppdrag, omhänderta nya och tillkommande arbetsuppgifter, upprätthålla en god arbetsmiljö och kommunicera klokt både internt och externt. Vi är inne i någonting som ingen tidigare har upplevt. Därför är det viktigt att hela samhället ställer upp och inser allvaret.

Tidigare i år besökte jag och delar av min familj den franska landsbygden för att följa i spåren av första världskriget. Vi hade tillverkat egna små träkors med den obligatoriska vallmon på, skrivit våra personliga hälsningar till två viloplatser som vi skulle besöka.

Min dotters engelska svärmor fick äntligen lägga ett minne på sina farbröders gravar. De hade båda stupat på ett slagfält i Somme under The Great War. Det blev en av de vackraste dagarna i våra liv, där vi alla, från oss äldre till de två minsta, mina barnbarn, kände historiens vingslag och blev påminda om att vi alla är del i ett större sammanhang. Kanske kommer våra barn och barnbarn också att behöva tänka så i framtiden – coronatiden var förfärlig, men den förde oss samman och enade oss, där vi stod sida vid sida, axel mot axel och kämpade tillsammans mot fienden. Nu är vi inte där men det är nu vi ska lyfta fram vårt mod, vår mänsklighet och, lyhördhet samt lyfta blicken mot våra medmänniskor både i det stora och lilla.

I min hand har jag ett flygblad från Winston Churchill, ”Beating the INVADER, a message from the prime minister”. Som premiärminister hade han sitt direkta tilltal till sina landsmän som den lysande talare han var: ”Stand firm, keep calm and carry on, obey advice and orders, follow instructions, food, follow the news, how to meet the enemy”.

”Give all the help you can to our troops”.

Alla dessa goda råd kan man med fördel översätta till kriget mot coronaviruset genom att ge oss som är i samhällets tjänst det stöd vi behöver just nu – vi kan inte lösa allt men vi kan mildra och hantera om vi gör det tillsammans. För Sverige.