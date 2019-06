Ytterligare en person anhållen för Malmömord

Under måndagen sköts en ung man ihjäl i Malmö. Två personer har anhållits misstänkta för inblandning i mordet. Under tisdagen anhölls ytterligare en person i 25-årsåldern, meddelar polisen på en presskonferens under onsdagen.

En fjärde person söks av polisen misstänkt för inblandning i mordet.