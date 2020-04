Ystadsfamiljens yngsta är rädd för att flytta hem

I flera omgångar de senaste månaderna har föräldrarna i Ystad och kommunens socialnämnd kämpat om hur mycket kontakt paret ska få ha med sina barn.

Socialnämnden i Ystad tvångsomhändertog fyra av familjens fem barn i augusti 2018. Beslutet föregicks av en granskning som visade att inget av barnen hade gått i skola.

Barnen hölls isolerade

De hade hållits isolerade i huset och därför inte heller fått den sociala träning och omvårdnad som de borde ha fått, enligt utredningen.

Sydsvenskan avslöjade förra året hela historien om Ystadsbarnen. Avslöjandet ledde till att socialtjänsten men också Ystads skolförvaltning granskades, och fick kritik.

Barnens föräldrar har själva sökt offentlighet kring ärendet och ställde i november förra året upp i en intervju med TV4.

Då förnekade mamman att barnen skulle ha varit isolerade.

– Nä, nä och det är väl så att barnen är ett bra bevis på det. De är jättesociala och det säger alla som träffar dem i princip, sa hon i TV4-intervjun.

Åklagaren: första materialet ”magert

En brottsutredning mot föräldrarna har tidigare lagts ner. Men nu har Eva-Marie Persson på åklagarmyndighetens utvecklingscentrum beslutat att den ska återupptas.

– Det kom in en begäran om överprövning och det material som lämnades in från socialnämnden i Ystad var ganska magert, men i det materialet fanns det uppgifter om barnens situation som gör att det finns anledning att anta att brott har förekommit, sa åklagare Eva-Marie Persson om beslutet under onsdagen.

Brottsrubriceringen är misshandel, olaga frihetsberövande och olaga tvång.

Nekar till misstankarna

Föräldrarna bemötte de misstankarna i ett sms till Kvällsposten:

”Anklagelserna saknar helt grund i verkligheten. Vi älskar våra barn och fortsätter kämpa för dem, och ser fram emot den kommande rättsliga prövningen i domstol.”

Familjens äldsta var myndig och kunde inte omhändertas. Under den tid som gått har ytterligare ett av barnen fyllt 18 och omhändertagande har därför upphört.

Men tre av barnen bor fortfarande i familjehem. Föräldrarna vill ha så mycket kontakt som möjligt med dem – och har fått gradvis utökade möjligheter till kommunikation.

Barnet visar tecken på stress

För två av barnen har detta fungerat. Men yngsta barnet klarar inte av att prata med mamma och pappa 15 minuter varannan vecka, som domstolarna bestämt.

Barnet ”uppvisade stora tecken på stress och kunde inte sova i sin egen säng” vid beskedet om hur tät kontakten med föräldrarna skulle vara, enligt socialnämnden i Ystad.

”Det utökade umgänget har gjort (barnet) rädd för att en hemflytt skulle kunna bli aktuell”, uppger socialnämnden i en skriftväxling med kammarrätten i Göteborg.

Nämnden vill därför att barnets umgänge per telefon med föräldrarna begränsas till till tio minuter en gång i månaden med Skype eller liknande.

Slipper fler telefonsamtal

Föräldrarna har inte alls varit nöjda med det förslaget. De hävdar att de själva varit i kontakt med familjehemsmamman och fått helt motsatt intryck av barnets önskemål.

Men socialnämndens beslut står fast efter ännu en dom från kammarrätten. Yngsta barnet behöver inte prata oftare med föräldrarna.

Kvällsposten har även denna gång sökt föräldrarna – dock utan att få kontakt.

