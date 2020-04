Ystadföräldrarnas ord om nya misstankarna

Under måndagen avslöjade P4 Malmöhus att förundersökningen mot Ystadföräldrarna har öppnats igen efter 1,5 år.

Det var i augusti 2018 som socialtjänsten i Ystad omhändertog fyra av deras barn. Det femte syskonet är myndigt, och blev därför inte omhändertagen.

Enligt socialtjänsten möttes man av ett förfallet hus och vanvårdade barn. Ett av barnen beskrevs som ”smutsigt och magert” av en socialsekreterare. Efter tvångsomhändertagandet visade utredningar att barnen saknade grundläggande kunskaper och färdigheter. De hade ingen tidsuppfattning, var fysiskt svaga och hade allvarliga språkbrister. Det kunde Sydsvenskan avslöja i en rad artiklar i juni 2019.

Enligt flera grannar har fembarnsfamiljen bott i huset i cirka 15 års tid. Men de har levt avskärmade och ingen av grannarna har haft någon bra kontakt med familjen.

Även släktingar har hållits på avstånd från familjen. En släkting till familjen har berättat för Kvällsposten att föräldrarna ”stängt ute” honom i 13 års tid, enligt honom.

– Jag har under alla dessa år tänkt att det kanske löser sig. Jag har försökt att hålla kontakt men det går inte att tvinga sig till det. Det varit jobbigt men om det är sant som det har rapporterats har ju barnen haft det betydligt värre än jag.

Föräldrarna Pernilla och Hans valde att berätta i TV4-programmet Kalla Fakta: ”Det har alltid funnits fungerande kök, två badrum och toa. Det var kraftigt överdrivet”, sa mamma Pernilla under intervjun om socialtjänstens ingripande. Foto: Kalla fakta/TV4

Förundersökning lades ner efter en vecka

Strax efter att barnen omhändertagit, den 20 september, gjordes en polisanmälan mot föräldrarna. Polisen startade en utredning och skickade vidare anmälan till en åklagare som lade ner förundersökningen bara en vecka senare.

Men nu har Eva-Marie Persson på åklagarmyndighetens utvecklingscentrum beslutat att den ska återupptas.

– Det kom in en begäran om överprövning och det material som lämnades in från socialnämnden i Ystad var ganska magert, men i det materialet fanns det uppgifter om barnens situation som gör att det finns anledning att anta att brott har förekommit, sa åklagare Eva-Marie Persson om beslutet under onsdagen.

Nu är brottsrubriceringen ändrad till misshandel, olaga frihetsberövande och olaga tvång.

– Den polisanmälan som kommit in var rubricerad som vållande till kroppsskada och ett sånt brott bygger på att gärningspersonen har begått brott av oaktsamhet, men av de ganska få uppgifter som ändå finns kan man nog tycka att ett uppsåtligt brott, som då misshandel är, kan misstänkas, säger Eva-Marie Persson.

Vid grindarna till Ystadsfamiljens hus satt hänglås. Barnen har aldrig gått i svensk skola, vilket föräldrarna har förklarat med att de i stället fått webbundervisning på en exklusiv skola i USA. I efterhand har det däremot kommit fram att barnen aldrig gått på någon amerikansk skola. Foto: FRITZ SCHIBLI

Föräldrarna: ”Misstankarna är prövade”

Föräldrarna Hans och Pernilla har tidigare valt att tala ut om Socialförvaltningens tvångsomhändertagande i TV4-programmet Kalla Fakta.

– Jag kramade inte ens om barnen utan jag sa vi ses snart, för jag trodde de skulle komma tillbaka innan kvällen, sa mamman Pernilla då.

Efter att förundersökningen öppnats igen har Kvällsposten haft sms-kontakt med föräldrarna. De tycker att det är anmärkningsvärt att anklagelserna kommer i samband med att de gjort en så kallad hemtagningsbegäran.

”Misstankarna är tidigare prövade av åklagare och utvecklingscentrum och de lades ned”, skriver de.

I januari beslutade förvaltningsrätten att lätta på restriktionerna och låta Ystadföräldrarna få utökade kontakter med de tre yngsta barnen.

För två av syskonen gavs föräldrarna rätt att prata med barnen via videosamtal eller högtalartelefon 15 minuter varje vecka i stället för varannan. För det yngsta barnet medgavs 15 minuters samtal varannan vecka i stället för bara fem minuter.

”Anklagelserna saknar helt grund i verkligheten. Vi älskar våra barn och fortsätter kämpa för dem, och ser fram emot den kommande rättsliga prövningen i domstol”, skriver föräldrarna.

