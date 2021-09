Vodka-flaskan görs om – första gången på 42 år

I 42 år har Absolut Vodka-flaskan sett i stort sett oförändrad ut. Fram till nu. Det nya utseendet, som börjar synas på butikshyllorna löpande under hösten, innebär den största designförändringen sedan lanseringen 1979.

Och det blir en hommage till det förflutna och förankringen i Skåne. Flaskan får en illustration av originaldestilleriet tillsammans med texten ”One soruce, one community, onesmall village in the south of Sweden”.

Det handlar om Åhus, som även omnämns med adressen till destilleriet där all vodka produceras.

– Vi var angelägna om att fånga varumärkets fantastiska anor, vad som gör vår vodka unik och tydliggöra den på flaskan. Samtidigt har vi behållit de viktigaste designelementen som gör Absolut till Absolut – den ikoniska formen på flaskan, inspirerad av 1800-talets apotekarflaskor, säger Elin Furelid, produkt- och designchef, i ett pressmeddelande.

Mycket tid och tanke

Dessutom får grundaren Lars Olsson Smith synas med sitt namn på flaskan, och glaset kommer att märkas med texten ”Country of Sweden”.

Det ligger enligt företaget mycket tid och tanke bakom alla nya detaljer.

– Autenticitet och ursprung blir också allt mer viktigt för konsumenterna och därför känns det angeläget att lyfta fram element som äkthet, ursprung och arv både för nytillkomna konsumenter och trogna fans, att bli ännu bättre på att berätta vår historia, skriver Anna Schreil, produktionsdirektör på The Absolut company, i ett mejl till Kristianstadsbladet.

TV: Expertens fem tips – så pratar du med dina barn om alkohol