VMA, ett Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

VMA kan fås via via radio och tv, från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier eller som notis i Sveriges Radios app SR Play.

I vissa fall kan du bli varnad genom

talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området eller genom sms till din mobiltelefon om den är registrerad, eller används, i det drabbade området.

Källa: Krisinformation.se