Vinstregn över Sydsverige på midsommardagen

Under midsommardagskvällen drogs totalt 20 vinnare som under det senaste halvåret skickat in sina gamla lottorader till Svenska spels specialdragning, Andra chansen.

Dåliga rader gav bra vinst

Vinnarna drogs slumpmässigt och fem av bonusmiljonerna hamnade i Skåne och Blekinge, varav två i Helsingborg, en i Hässleholm, en i Tomelilla och en i Karlshamn.

─ Tänk att vinna en miljon kronor på en Lottorad man lämnat in det senaste halvåret och dessutom då kanske inte varit i närheten av sju rätt och de riktigt stora vinsterna. Här kan man verkligen tala om att få en andra chans, säger Natalie Wallin, i ett pressutskick.

Under helgen lyckades även en Malmöbo pricka alla rätt på Lottos ordinarie dragning, vilket gjorde hen 1,9 miljoner rikare.

─ Om du bor på någon av dessa platser och spelat på Lotto det senaste halvåret så kan det vara bra att ha koll på telefonen den närmsta tiden, avslutar vinnarkommunikatören Natalie Wallin.

