Vinerna som knappt innehåller något socker

Svenska folket älskar - minst sagt - sina viner. Enligt Systembolagets statistik drack svensken i genomsnitt 91 flaskor vin under fjolåret, vilket gör vinet till den populäraste alkoholhaltiga drycken.

Samtidigt kan skillnaderna mellan två till synes liknande vinflaskor vara enorma. Den ena flaskan kan innehålla en sockerhalt som är i nivå med Coca-Cola, samtidigt som den andra har en sockerhalt som är betydligt mycket lägre än så.

– Jag tycker man ska vara observant när man handlar och inte köpa röda viner där sockerhalten per gram överstiger 11 gram per liter. Om man undviker dem, då får man ofta ett mer kvalitativt vin. Men det kanske kostar något mer. Dock ska man inte jämföra vanliga stilla viner med viner som är gjorda för att vara just söta, det är något helt annat, säger vinexperten Carina Olofsson Gavelin, som själv driver en mindre vinodling i Skåne och arrangerar kurser i olika smakupplevelser.

Den som söker efter ett helt sockerfritt vin får däremot leta länge - något sådant existerar troligen inte. De druvor som viner består av innehåller mer eller mindre alltid en viss mängd socker.

LÄS MER: Trendiga svenska viner ska slå ut Amaronevinet

– En alkoholhaltig dryck kommer att innehålla socker, det går inte att komma bort från. I så fall får man dricka vatten, säger Carina Olofsson Gavelin.

Fyra vita viner med sockerhalt på tre gram eller mindre Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2014 Loiredalen , Muscadet, Frankrike Zonnebloem Sauvignon Blanc 2015 Western Cape, Sydafrika Jonty’s Ducks Pekin White 2014 Paarl, Sydafrika Brochet Facile Sauvignon Blanc 2015 Frankrike Källa: Vinbanken Visa mer Visa mindre

Varmare klimat ger sötare viner

Generellt kan man säga att viner från varmare klimat, så som de södra delarna av Europa, bli något mer sockerrika och sötare än viner från svalare miljöer.

– I varmare klimat kommer druvorna bli sötare och innehålla mer socker. I svalare klimat blir smaken mer torrare och upplevs som syrlig, berättar Carina Olofsson Gavelin.

Ett knep som vinproducenter kan ta till för att göra sin produkt mer tilltalande för den stora massan är att tillsätta onödigt mycket socker, och därigenom göra vinet sötare i smaken.

Ofta används då koncentrerad druvmust, vilket är tillåtet i EU. Däremot är inte kemiska sötningsmedel tillåtna.

– Människan är ju så att om något är sötare så upplever vi det ofta som väldigt gott och trevligt, och det är något som kan manipuleras. Om ett rött vin är torrt kan det ändå innehålla väldigt mycket socker och smaka fruktigt eftersom råvaran är undermålig, säger Carina Olofsson Gavelin.

Är det svårare att sälja ett vin som har låg sockerhalt?

– Nej, det tror jag inte. Men det är som att sälja skändade äpplen. Konkurrensen är tuff och det odlas många viner, och om man då vill sälja till Skandinavien fixar man kanske till vinet så det passar vad folk vill ha här. Vinet kan ha ett helt okej grundmaterial, men man skapar litegrann en smak som tilltalar den skandinaviska smakpaletten.

”Enkla att dricka – de slinker ner”

Gemensamt för alla viner med låg sockerhalt är att de kan upplevas som lite halvtorra i sin smak. Vita och roséviner har samtidigt ofta en något högre sockerhalt än röda.

Ikoniskt för rödvin med för hög sockerhalt är en smak som upplevs som lite tunga i munnen, berättar Carina Olofsson Gavelin.

– Ofta känner du att de röda vinerna kan vara lite ”syltiga”, och de upplevs ofta som väldigt munfyllande och det känns som att de nästan är tunga i sin smak. Då kan det bero på att vinet kan vara uppsötade. De är enkla att dricka och slinker ner utan problem.

Samtidigt har vita viner med en högre sockerhalt generellt mer syra i smaken.

– Vita viner blir väldigt fruktiga och enkla att dricka. De kan kännas halvtorra, men ändå ha en syra i smaken som balanserar det hela.

En tredje vinsort som har vuxit fram till en riktig favorit i de svenska hushållen under 2000-talet är det mousserande vinet, som ofta är lite sötare, med en högre sockerhalt.

– Enligt den traditionella metoden för att göra mousserande vin så jäser man det två gånger. För att kunna jäsa ett vin två gånger krävs att man tillsätter jäst och lite sötma. Och det ska inte blandas ihop med uppsötade viner. Det är helt enkelt en annan teknik.

Fyra röda viner med sockerhalt på tre gram eller mindre Allesverloren Shiraz 2013 Swartland, Sydafrika Château Pech-Latt 2014 Corbières, Frankrike Crozes-Hermitage Domaine Habrard 2014 Crozes-Hermitage, Frankrike Conde de Valdemar Gran Reserva 2007 Rioja, Spanien Källa: Vinbanken Visa mer Visa mindre

”Kvittar vilket land vinet kommer från”

Det finns en rad olika viner med låg sockerhalt att välja mellan ute i butikshyllorna.

För egen del berättar Carina Olofsson Gavelin att hon inte föredrar röda viner framför vita, eller franska viner framför italienska.

Hon är snarare ute efter hög kvalitet.

– Viner är intressanta att dricka om de är välgjorda och om de är gjorda på ett ordentligt sätt. Sedan kvittar det om vinet är rött, vitt eller vilket land de kommer från, Jag väljer vinet efter vilken mat som jag tänker att vinet passar bäst till, säger hon.