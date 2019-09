Klockan 08.40 på tisdagen inledde kronprinsessan Victoria och prins Daniel officiellt sitt uppmärksammade besök i Köpenhamn.

Under tre dagar ska de umgås med kronprins Frederik och kronprinsessan Mary och göra flera intressanta studiebesök i Danmark.

Men redan under måndagen inleddes det svenska besöket i den danska huvudstaden. På kvällen stod Frederik och Mary värdar för en ståtlig middag under privata former hemma i Frederik VIII's Palæ på slottet Amalienborg.

Besöket i Danmark är inget officiellt statsbesök men delegationen kommer bland annat att få en inblick i dansk industri och på programmet står bland annat möten med näringslivstoppar.

De blivande regenterna, kronprins Frederik och kronprinsessan Victoria, trivs i varandras sällskap. Foto: STEFAN LINDBLOM / STELLA PICTURES

Middag med ambassadören

Samtidigt är Victoria och Daniels tre dagar långa besök ett slags återgäldande av tjänster: Mary och Frederik besökte under uppmärksammade former Sverige 2017.

Under tisdagen blåstes programmet i gång med ett besök i FN-byn i Köpenhamn där kronprinsessan Victoria bland annat talade om klimatet, skriver tidningen BT.

Goda vänner. Foto: PELLE T NILSSON / SPA

Senare under dagen väntas kronprinsparen delta vid Dansk Industris årliga toppmöte i Konserthuset.

Dagen ska sedan avrundas med en middag hos den svenske ambassadören Fredrik Jörgensen tillsammans med en rad särskilt inbjudna gäster.

Kronprins Frederik styr

Dock kommer drottning Margrethe inte att närvara. Som Kvällsposten, och danska medier skrev i går, är hon inte i landet under Victorias och Daniels besök.

Kungahuset har valt att inte kommentera frånvaron närmare med annat än att drottningen befinner sig utomlands.

I hennes bortavaro träder kronprins Frederik in som regent.

