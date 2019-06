Varning för våldsamt väder: ”Mängder av regn på kort tid”

Det lurar instabilt väder runt hörnet.

Danska väderinstitutet DMI varnar för ”våldsamt väder”. Över en period på 12 timmar kan det komma mellan 20 och 40 millimeter regn.

– Det kommer upp en mängd var luft söderifrån. Det är en varning ute för att göra folk uppmärksamma på att det kan kommer mycket regn, säger Mette Wagner på DMI till Ekstrabladet.

I Sverige håller SMHI på varningen men enligt Tora Tomasdottir på Storm kommer det bli stökigt väder.

– Vi kommer säkert få in åska. Det kommer in områden med ostadigare luft som drar sig sakta men säkert norrut.

Men tappa inte sommar-hoppet: ”Flera platser i Blekinge och Skåne kommer att få 25 grader och sol”, säger Tora Tomasdottir. Foto: Colourbox

25 grader och sol – på vissa platser

Under måndagskvällen handlar det troligen bara om några enstaka knallar sen under natten kan det bli mer intensivt. Och under tisdagsmorgonen blir det som mest intensivt, men då är det oroligast över Småland.

Samtidigt bjuds det märkligt nog på riktigt fint sommarväder.

– Det kommer vara fram och tillbaka. Flera platser i Blekinge och Skåne kommer att få 25 grader och sol men samtidigt är det skurar som lurar runt hörnet. Så jag skulle inte gå ut i papperskläder, om man säger så, säger Tora Tomasdottir på Storm.

I samband med skurarna så handlar det om att det kommer stora mängder regn under kort tid.

– Det kan bli översvämningar i källare. Den torra jorden hinner inte suga upp det. Är marken inte beredd på stora mängder vatten tar det en stund för det att rinna undan.

Och hur blir det på midsommar?

I samband med åska kan det också blåsa till rejält. Så det kan komma väldigt plötsliga vindar.

Och då till frågan som många börjar ställa nu: Hur bli vädret på midsommar?

– Det är naturligtvis svårt att svara på nu, men det lutar åt att det bli ostadigt en period framöver. Ganska mycket sol men även regn då och då, säger Tora Tomasdottir.

– Sen finns det någon prognosmodell som hotar med att det blir väldigt höstigt väder.

Då hoppas vi alltså på den första prognosen?

– Jag det gör vi absolut.