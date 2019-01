Larmet om olyckan på E6 strax norr om Borgeby i Bjärred kom in klockan 19.34.

En lastbil ska då ha kört av vägen och ner i diket. Vägen har stängts av i norrgående riktning och bärgare har beställts till platsen.

Även räddningstjänst och polis är på plats. Skadeläget är okänt.

– Det finns uppgifter om läckage från lastbilen. Förmodligen handlar det om bensinläckage, säger Richard Lundqvist, polisens presstalesperson i region syd.

Det är okänt hur olyckan har gått till men det finns flera rapporter om glashala vägar.

– Uppringare har larmat om att det är halt. Vi har just nu mycket trafikolyckor i sammanhanget med tanke på vad klockan är och att det inte är rusningstrafik, säger Lundqvist.

Flera olyckor i veckan

Under veckan har halkan gång på gång slagit till mot de sydsvenska vägarna. Under tisdagen inträffade flera allvarliga halkrelaterade olyckor. En kvinna i 50-årsåldern omkom när hennes bil körde in i mitträcket och sedan kolliderade med en lastbil.

Olyckorna fortsatte under kvällen. Bland annat har minst två olyckor inträffat på E65 mellan Oxie och Svedala.

Nu kommer nya varningar från SMHI.

Enligt det meteorologiska institutet finns risk för plötslig ishalka i hela Skåne när våta vägytor utsätts för snabb tillfrysning. I nuläget har man utfärdat en klass ett-varning som gäller för torsdagskvällen och natten mot fredag.

Våta vägbanor

Orsaken till den stundande halkan är ett nederbördsområde, som norröver till stora delar fallit som snö. Men i Götaland har den kommit främst som regn, vilket gör att vägbanorna är våta. När temperaturen under natten sjunker till minusgrader kan det bli halt, vilket SMHI alltså varnar för i ett område från Stockholms län ner till Kalmar län på östkusten, och över hela landet till Västra Götaland.

– Vi har ett omslag i temperatur i vägarna som gör att det kan frysa på snabbt och då blir det halt, säger Max Lindberg Stoltz vid SMHI.

För södra Sverige ser det alltså ut att bli kallt, torrt och halt i kväll och i natt.

– Det är nederbörd nu och temperaturer på en-två grader i söder, upp mot och fyra-fem ut mot kusten, säger Beata Tveita meteorolog på Storm.

Kall och klar fredag

Norr om Helsingborg blir det framöver noll och till och med lite under det.

– Det nederbördsområde som ligger över Sydsverige nu passerar under kvällen. Det betyder att sent i kväll och i natt, då det blir klart och kallt, är det risk för halka, säger Beata Tveita.

Under fredagen ser det ut att vara fortsatt uppehållsväder under hela dagen och temperaturerna ser ut att bli en gnutta kallare, runt nollan eller strax över.