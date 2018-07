Världsartist underhåller på klassisk Malmöscen

Steven Van Zandt, 67, är en van Sverigeresenär efter alla de spelningar som Bruce Springsteen genom åren gjort i både Stockholm och Göteborg.

Steven Van Zandt har tillhört E Street Band sedan 1975 - men är också välkänd för sin roll som Silvio Dante i teveserien Sopranos.

Medan Bruce Springsteen nu själv underhåller på Walter Kerr Theatre på Broadway i New York passar Van Zandt på att resa tillbaka till Skandinavien.

Ett av stoppen är ärevördiga Kulturbolaget i Malmö där Little Steven spelar på fredagskvällen.

Stort intresse

Intresset för spelningen sägs vara på topp.

Med på resan till Sverige har Steven Van Zandt sitt band The Disciples Of Soul. Men också det första soloalbumet på mer än 15 år.

Det beskrivs som utan tvekan Little Stevens mest personliga verk hittills. Albumet återspeglar hans karriär som artist, scenkonstnär, producent, arrangör och låtskrivare.

– Jag har alltid varit mycket tematisk med mitt arbete, mycket konceptuell. Jag behöver en större bild, jag kan inte bara göra en samling låtar, det fungerar inte för mig. I det här fallet blev konceptet mig själv. Vem är jag? Jag är lite av min egen genre just nu. Så jag har försökt välja material som vart och ett tillsammans i slutändan representerar mig. Det här albumet är jag som gör mig själv.”, berättar Little Steven själv om “Soulfire”.

Sopranos

Med sitt Disciples Of Soul i ryggen solodebuterade Little Steven 1982 med hyllade ”Men Without Women”.

Senare blev han känd inte minst i Sverige för låten ”Sun City” (1985) med Artists United Against Apartheid, och sitt lika politiskt engagerade soloalbum ”Freedom – No Compromise” (1987). 2016 återförenade han The Disciples Of Soul, till fansens stora förtjusning.

Steven Van Zandt spelade under ett antal år med i tv-serien Sopranos. Foto: DAVE ALLOCCA / DAVE ALLOCCA/STARTRAKSPHOTO.COM/ STARTRAKS PHOTO

Under åren 1999-2007 medverkade Steven Van Zandt även i tv-serien Sopranos, som klubbägaren Silvio Dante.

Producenten David Chase hade sett honom såg honom i en TV-utsändning 1997 där Van Zandt var en av presentatörerna vid Rock and Roll Hall of Fame.

Det ledde till att Van Zandt fick tv-rollen för rollen. Även hans fru Maureen van Zandt hade en roll i teveserien Sopranos, som Gabriella Dante; de spelade alltså ett gift par.

Lillehammer

Van Zandt har även spelat in tv-serien Lilyhammer, en samproduktion mellan norska NRK och amerikanska Netflix som hade premiär på NRK1 2012.

Den nådde då ett tittarrekord på en miljon. Serien utspelar sig i Lillehammer. Van Zandt spelar en maffiafigur som får hjälp av FBI att bosätta sig på orten på grund av vittnesskydd.