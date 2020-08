Kronprins Frederik och kronprinsessan Marys vägar korsades under OS i Sydney 2000, när båda två besökte krogen The Slip Inn. Enligt vad som tidigare sagts ska Mary och hennes vänner råkat hamna mitt bland Europas unga kungligheter där bland annat kronprins Frederik fanns. De två fortsatte vidare till en nattklubb, där de dansade till sent på natten.

– Jag var inte hemma förrän vid tre-, fyratiden på natten. Frederik satte mig i en taxi mot Porter Street och innan den körde i väg bad han om mitt telefonnummer. Han fick en liten godnattkyss på kinden, har kronprinsessan sagt.

Den lilla godnattkyssen växte till kärlek, äktenskap och fyra barn.

Men nu kommer uppgifter som säger att mötet inte alls var en slump.

Flörten blev till kärlek. Mary Donaldson flyttade till Danmark och i augusti 2002 meddelade paret att de hade förlovat sig. Foto: SØREN STEFFEN/IMAGINE SCANDINAVIA APS

Kronprinsessan Marys brudtärna

Marys bästa vän från ungdomsåren är Amber Petty, 49. Hon var brudtärna på Mary och Frederiks bröllop och när kronprinsessan är på besök hemma i Australien syns de ofta tillsammans.

I podcasten ”Pure Grit” avslöjar hon detaljer om kvällen då Mary och Frederik träffades, och att mötet med kungligheterna var planlagt.

– Många säger att de möttes av en tillfällighet men det är bullshit. Sanningen är att Mary hade en vän som i sin tur kände några spanska kungligheter, säger Amber Petty i podcasten enligt Her & Nu.

Vännen ville, enligt Amber Petty, sätta ihop ett sällskap med kungligheter, bland annat kronprins Frederik, norska prinsessan Märtha Louise och spanska kronprinsen Felipe, och dessutom bjuda in några utomstående

– Mary var en av de som blev inbjudna. Så det var en planerad middag, säger Amber Petty.

– Det var en möjlighet för alla att träffas och snacka. Mary var faktiskt den enda som inte kände alla andra vid middagen sedan tidigare.

Amber Petty – skandalväninnan Amber Petty har genom åren bjudit på en del skandaler som kanske inte kronprinsessan Mary vill blandas ihop med. Hon har låtit sig fotograferas naken, hon har gått på sexmässa och hon har kritiserat monarkin. För den stora massan blev hon känd när hon var med i den australiska versionen av Expedition Robinson. Där sågs hon jaga grisar och bilden som framställdes av henne var kanske inte den trevligaste. Men enligt Amber Petty hade kronprinsessan Mary inga problem med det. – Mary är informerad om att jag är med i tv-programmet och backar allt jag gör, sa hon då. Visa mer Visa mindre

