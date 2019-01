Dottern, som är i 20-årsåldern, och mannen fick kontakt under 2017. I augusti i år bjöd mannen sin dotter till sitt bröllop som hölls på en herrgård utanför Kolding den 18 augusti.

Dottern ska under bröllopsfirandet ha blivit mycket berusad och hon ska under natten, enligt domen, ha somnat sängen i herrgårdens bröllopssvit. Pappan ska senare ha la sig intill dotter, på hans andra sida låg hans nyblivna hustru.

Sms-korrespondens

Enligt dottern våldtog pappan henne under natten. Mannen har nekat till anklagelserna, och hävdat att han saknar minnesbilder från att något skett. Han har dock i polisförhör hävdat at han satte på sig ett par byxor när han insåg att hans dotter låg intill honom. Rätten i Kolding går i sin dom på dotterns vittnesmål, som styrks av sms-korrespondens mellan dottern och pappan under veckan efter händelsen.

"Jag vill inte följa med till Berlin. Jag tycker att vi ska avbryta all kontakt. Det du har utsatt mig för kan jag inte acceptera. Jag bad dig vänligt att sluta, och du fortsatte", skriver dottern bland annat.

Mannen ska, enligt JydskeVestkysten, ha svarat att han trodde det var hans hustru – exakt vad han menade med det är oklart.

"Förlåt. Jag tog fel. Förlåt. Jag trodde det var (hustruns namn). kan vi inte försöka hålla kontakt? Förlåt", svarade den 50-årige pappan enligt Ekstrabladet.

Mannen döms nu till fängelse i två år och sex månader. Han ska dessutom betala 60 000 danska kronor i skadestånd till dottern.

Mannen har överklagat domen och yrkat på att frikännas.