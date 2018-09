Våldets Köpenhamn: Polisen får förstärkning

Ett tiotal skott avlossades i fredags, mitt bland helgfirare på Nørrebro. En ung man, som tillsammans med en jämnårig kamrat enligt polisen troligtvis var målet för attacken, träffades i överkroppen. Mannen har enligt polisen kopplingar till gängmiljön.

Två personer i 50-årsåldern, som av en händelse befann sig på platsen, träffades också av kulor.

Ett dygn senare, i går kväll, var det dags igen då flera skott avlossades från en champagnefärgad Mercedes A180. Bilen lämnade sedan i hög fart platsen.

– Det var minst två personer i bilen. En som sköt och en som körde, berättade Thomas Mejborn vid Köpenhamnspolisen strax efter händelsen.

Polisen öppnade eld

Skjutningen under lördagskvällen påminner om en skottlossning tidigare i veckan, i onsdags kväll, då personer i en bil plötsligt öppnade eld mot en grupp män på Ragnhildgade i Köpenhamn. Poliser som befann sig i närheten besvarade elden.

Att polisen både i den händelsen och under skjutningen på Nørrebro i fredags befann sig precis i närheten är ingen slump. Den senaste tidens våldsamheter har lett till att man beslutat om att införa visitationszoner i delar av Nørrebro.

– Det betyder att polisen kan stoppa och visitera folk utan misstanke, säger Tasja Parize.

Enligt Köpenhamnspolisen beror våldseskaleringen på en intern konflikt inom ett av Köpenhamns gatugäng, vilket lett till oro i gängmiljön.

– Det är en gänggruppering som har delats i två grupperingar som bråkar inbördes. Det är alltså inte frågan om en konflikt mellan olika gänggrupperingarm, som vi sett tidigare, utan en grupp som bråkar internt, säger Tasja Parize.

Lokal konflikt

Enligt uppgifter till bland annat Elstrabladet rör det sig om gatugänget Brothers, en uppgift som inte bekräftas av Köpenhamnspolisen.

– Vi sätter inte namn på gäng, de är för dynamiska, säger Tasja Parize.

Under de sensate åren har just Nørrebro skakats av flera våldsvåger. I fjor kretsade mycket av våldet kring gänget Loyal to Familia, som även under en period sökte etablera sig i Sydsverige.

Konflikten som nu lett till raden av skjutningar i Köpenhamn är annorlunda, menar Tasja Parize.

– Det rör sig om en gruppering som kommer från Nørrebro. Jämfört med konfliketen förra året med Loyal to Familia är den här mer geografiskt avgränsad, mer lokal. Då handlade det om en konflikt som var landtäckande.