Vädret i Sydsverige – stad för stad

Malmö:

I veckan som kommer stiger temperaturen rejält och flera dagar kan vi vänta oss upp mot 14 grader. Det vackra vädret ligger kvar över påsken med bara lätta moln och svaga eller måttliga vindar. Under perioden blir det dessutom torrt. Ingen nederbörd är i sikte.

Helsingborg:

Den kommande veckan inleds med soligt väder och 13-14 grader. På tisdag väntas ett lättare nederbördsområde beröra området. Mot veckoslutet och över påskhelgen väntar åter stabilt väder, soligt och 10-12 grader. Vindarna blir måttliga.

Halmstad:

Under måndagen väntar årets varmaste dag i Halmstadtrakten, det blir sol och upp mot 17 grader. Precis som på flera andra platser i Sydsverige kan ett lättare nederbördsområde dra in på tisdagen. Därefter väntar mera sol. Under påskhelgen blir det stabilt väder, mycket sol och 10-12 grader.

Växjö:

Starten på veckan blir något alldeles enastående med sol och höga temperaturer, Under måndagen blir det 15 grader. Under tisdagen sker en tillfällig försämring, mulet och 10 grader. Under hela påskhelgen väntar halvklart väder med en hel del sol. Det blir svaga vindar och 11-12 grader.

Kalmar:

Veckan inleds med sol och 14 grader. Därefter fortsätter det stabila vädret under hela veckan. Underpåskhelgen väntar halvklart väder och cirka 10 grader. Ingen nederbörd och endast lätta vindar.

Karlskrona:

Under måndagen fortsätter det högtrycksbetonade vädret med sol och 10 grader. Tisdagen toppar med 15 grader. Under påskhelgen fortsätter det stabila vårvädret med halvklart och upp mot 12 grader. Vindarna blir svaga eller måttliga. Ingen nederbörd under perioden.

Kristianstad:

Här väntar en stabil vädervecka med högtrycksbetonat väder. Det blir mycket sol och temperaturer kring 13-14 grader. Inledningen av veckan kan dock bli blåsig och vindarna kan dröja sig kvar till torsdagen. Under påsken väntar stabilt väder, ingen nederbörd och endast svaga vindar. Annandagpåsk kan temperaturen sjunka något.

Ystad:

Här blir det soligt väder under hela veckan. Temperaturen väntas dock bli några grader lägre än på många andra håll. Under påskhelgen fortsätter det stabila vädret. Maxtemperaturen blir 9-10 grader och det väntas endast svaga vindar. Under torsdag-fredag-lördag glider kvicksilvret upp till 11 grader.