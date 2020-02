Det blåser kraftigt i bland annat Skåne under lördagen. Vindarna väntas hålla i under hela dagen. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar. Enligt SMHI kan det blåsa upp till 25 meter per sekund i byarna.

Varningen innebär att det är risk för att grenar och träd kan knäckas i blåsten.

Öresundsbrons trafikledning avråder vindkänsliga fordon från att köra över bron till följd av den hårda blåsten. Rekommendationen gäller i båda riktningarna och under hela dagen.

Varning för högt vattenstånd

Samtidigt är det fortfarande flera varningar ute för högt vattenstånd på flera platser i Sydsverige, det är en konsekvens av den senaste tidens intensiva regn i kombination med stormarna Ciara och Dennis som härjat.

LÄS MER: Stabsläge efter vattenkaos

SMHI har utfärdat klass 2-varning i Säveån, Viskan, Ätran, Nissan, delar av Lagan, Helge å, Mörrumsån och Ronnebyån. Många vattendrag i Götaland har flöden på klass 1-nivå, rapporterar TT.