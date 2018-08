Den 10 augusti 2017 blev journalisten Kim Wall mördad när hon var ute på ett jobb. Det har nu gått ett år sedan hennes bortgång, men hennes minne lever kvar.

Under sommaren har Kim Walls fotografier ställts ut på torget och gågatan i hennes hemstad Trelleborg. Utställningen ”I Kims Walls fotspår” visar bilder från Kims resor världen över, men utdrag från artiklarna hon skrev till.

Utställningen är på plats fram till den 19 augusti, men fler städer – bland annat Köpenhamn – har hört av sig och vill ta över utställningen.

Minneslopp över hela världen

Den 10 augusti, dagen då Kim Wall åkte ut med ubåten, hedras hon med minneslopp över hela världen. Idén startade i Trelleborg, men spred sig till hela 12 länder.

Alla får lov att delta var man än befinner sig, och man kan visa och sprida sin insats under hashtaggen #RunforKim.

– Det är fantastiskt att Kim har en sådan kraft att skapa en gemenskap, även nu när hon har varit borta i ett år, säger mamma Ingrid Wall.

Csaba Bene Perlenberg är ordförande i Publicistklubben Södra och även fristående kolumnist på Kvällspostens ledarredaktion. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Prisbelönt journalist

Kim Wall var en prisbelönt journalist, som berättade historier från hela världen. Hennes reportage ”The poison and the tomb”, som hon skrev i Marshallöarna, kom nyligen på första plats i Society of Environmental Journalists pris i kategorin Outstanding Explanatory Reporting.

Hon blev även tilldelad Publicistklubben Södras stipendium postumt, som togs emot av hennes föräldrar.

Motiveringen löd: ”Publicistklubben Södras stipendium 2018 tilldelas postumt frilansjournalisten Kim Wall, för hennes nyfikna självständighet och ständiga mod. En skånsk journalist i världsklass, med enastående förmåga att i sina reportage hitta de berättelser och människoöden som speglar vår globaliserade samtid.”

Ordförande Csaba Bene Perlenberg beskrev att valet av Kim Wall var självklart.

Stipendium på 5000 dollar

Kim Walls föräldrar startade minnesfonden Kim Wall Memorial Fund, och varje år, på Kims födelsedag, delar de ut ett stipendium på 5000 dollar till en kvinnlig journalist som ska verka i Kim Walls anda.

I år gick stipendiet till den danska journalisten och forskaren Anne Kirstine Hermann.

Det var total 140 sökande, från 37 olika länder, och stipendiet delades ut i Brooklyn, New York. Evenemanget arrangerades av International Women's Media Foundation.

– Vi kan aldrig få Kim tillbaka, men vi kan se till att hennes själ lever vidare och vi kan uppmana andra unga journalister att bege sig ut i världen och hitta historier. Nu, mer än någonsin, behöver vi modiga kvinnliga journalister som ger en röst till dem som annars aldrig hade hörts i tidningen, har föräldrarna Ingrid och Joachim Wall tidigare sagt till IWMF.

Kim Wall blev även hedrad på sitt gamla universitet Columbia University i New York. Medverkande under minnesstunden var hennes familj, vänner och lärare på plats.