JUST NU: Utbrott av indiska mutationen

Nya siffror från Region Blekinge visar att sju fall av den indiska mutationen hittats bland provsvar tagna i Sölvesborg under förra veckan.

Virusvarianten tros ha spridits i olika miljöer i kommunen. En av kommunens förskolor har bland annat gått ut med uppmaningen till föräldrar att hålla sina barn hemma.

– Med stor sannolikhet har ytterligare spridning förekommit och fler fall kommer förmodligen att upptäckas, säger Bengt Wittesjö, Region Blekinges smittskyddsläkare, i ett pressmeddelande.

Den indiska varianten tycks vara betydligt mer smittsam än den brittiska varianten, som i övrigt dominerar bland covid-fall i Blekinge och i Sverige i stort.

– Utbrottet är ett bevis på att pandemin inte är över och att det är för tidigt att andas ut, säger Wittesjö i pressmeddelandet.

Sedan tidigare råder skärpta lokala restriktioner i Blekinge.

Det handlar bland annat om att idrottsanläggningar stängs för all verksamhet såväl inomhus som utomhus för personer över 18 år, all träning för vuxna ska ske enskilt utomhus – och att munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid inte går att undvika.

Riktade kritik mot FHM

Smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö riktade nyligen kritik mot regeringen och Folkhälsomyndighetens beslut att lätta på vissa restriktioner från den 1 juni.

I en intervju med Sveriges Radio P1 sa han att det hade varit bättre att vänta några veckor och se att smittspridningen ”verkligen hade minskat”.

– Det är fortfarande bara hälften av alla som har vaccinerat sig. Det hade inte gjort någonting om vi väntat lite till.

FLER NYHETER: Tegnells varning till svenskar – inför resor till Danmark