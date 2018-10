Uppgifter: Dödspatruller har skickats till Danmark

I fredags ägde en stor polisaktion rum i Danmark. Hela Själland stängdes av, broar spärrades av och färjetrafiken ställdes in. Tidigare under veckan skrev DR att det var med anledning av ett misstänkt planerat angrepp mot exiliranier i Danmark.

Nu skriver den danska tidningen Berlingske att myndigheterna misstänker att det har skickats dödspatruller till Danmark för att utföra angreppen.

Dödspatrull

Iranierna i Danmark har, enligt den danska tidningen Berlingske, gett stöd till gruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Alahwaz – som kämpar för självständighet i ett område i Iran och mot presidentstyret i Teheran.

Det iranska styret har anklagat gruppen som uppehåller sig i Danmark för att så bakom ett terrordåd där 25 dödades och 70 skadades i byn al-Ahwas i sydvästra Iran.

När den svenskregistrerade Volvon i fredags körde nära de regimkritiska iranierna utlöstes därför ett massivt säkerhetspådrag i gång, enligt Berlingske.

Oroliga invånare

Enligt uppgifter till Jyllands-Posten bor de hotade iranierna i ett lägenhetskomplex i Ringsted på Själland. Boende i området har berättat att den danska säkerhetspolisen vid flera tillfällen varit i området.

Iranierna ska också ha eskorterats till och från området.

– Jag har inga invändningar mot att man vill skydda dem. Men man måste kunna göra det på en bättre plats än i en stadsdel, säger en boende.

– Alla vet om att PET (säkerhetspolisen) har varit här. Därför måste det vara bättre att berätta varför, för att folk inte ska hitta på egna historier.

Misstänkt för häleri

Personerna som befann sig i den svenskregistrerade bilen och som smitit vid en poliskontroll har senare visat sig inte ha någonting med ärendet att göra.

Föraren till bilen har uppgett att de smet från polisen eftersom de hade rökt hasch och saknade körkort.

En av männen i bilen är misstänkt för häleri.

– Han blev misstänkt för att han befann sig i Volvon. Han blev inte misstänkt för andra saker, varken trafikbrott, terror, kidnappning eller något organiserat alls, har hans advokat Asser Gregersen tidigare sagt till DR.