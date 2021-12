Uppgift: Danmark stänger nattlivet – nya restriktioner

Danmark planerar för nya restriktioner för att minska smittspridningen i landet.

På tisdagskvällen skrev statsministern Mette Frederiksen (S) i ett inlägg på Instagram att smittan är hög, att det är många inlagda på landets sjukhus och att den nya mutationen omikron sprider sig snabbt. Samtidigt meddelade hon att myndigheterna bedömer att det krävs fler restriktioner och hänvisade till en presskonferens under onsdagen.

Enligt nya uppgifter från danska TV2 ska det bland annat röra sig om stängt nattliv, tidigare jullov för skolbarnen och inställda sociala arrangemang såsom julluncher. De traditionella julluncherna kan jämföras med svenska arbetsgivares julbord.

Över 6000 nya fall på ett dygn

Danmark upplever just nu den värsta smittspridningen i landet under hela pandemin. Under tisdagen rapporterades över 6 300 nya fall enligt Statens Serum Institut.

Smittspridningen i landet är också betydligt större än i Sverige.

Enligt siffror från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, ligger Danmark nu på 880 nya fall per dag per en miljon invånare, i genomsnitt över sju dagar. Samma siffra för Sverige är 207.

Danmarks smittspridning fortsätter skjuta i höjden – men den stora frågan är hur många som blir allvarligt sjuka. Foto: Our world in data

Samtidigt kommer det rapporter från Danmark om att den nya mutationen omikron nått samhällsspridning. Under måndagen informerade SSI att det totalt har registrerats 261 omikronfall i Danmark. Vilket är en stigning med 1 350 procent på bara några dagar. I fredags var siffran 18.

Kvällsposten skrev också häromdagen om ett julbord i Danmark i slutet av november där 69 av 150 deltagare konstaterats vara smittade av omikronvarianten. Julbordet ska också vara källan till att smittan sedan spridits till tre skolor i området.

Dödligheten har gått ner

Men även om smittspridningen är högre än någonsin i Danmark är det färre som dör till följd av sjukdomen.

När smittan var som störst i landet under andra vågen låg antalet dödsfall per miljon invånare tre gånger så högt som nu. Då låg det på 6.12 dödsfall per miljon invånare vilket kan jämföras med dagens 1,72.

Sett i relation till antalet fall har dödligheten gått ner rejält i Danmark.

Sett till befolkningsmängd har Danmark senaste tiden haft fler coronarelaterade dödsfall än Sverige. Foto: Our world in data I relation till antalet fall har antalet dödsfall minskat avsevärt i både Sverige och Danmark. Foto: Our world in data Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Ett annat mått på hur många som nu drabbas av allvarlig sjukdom är trycket på intensivvården.

Enligt tisdagens siffror vårdades 465 covidsjuka på danska sjukhus, varav 66 fick intensivvård.

Antalet intensivvårdade sett till befolkningen är dock, fram till slutet av november, på en lägre nivå än under både första och andra vågen i Danmark. Den 28 november behövde 9 per en miljon invånare intensivvård. För knappt ett åt sedan, i början av januari, låg den siffran på 24 i Danmark.

Utvecklingen av antalet personer som behövt intensivvård i Danmark och Sverige sett till befolkningen i stort. Den blå grafen är Danmark. Foto: Our world in data

Danmark och Sverige förhållandevis lindrigt drabbade

Även om smittspridningen ökar i både Danmark och Sverige är läget ännu så länge bättre än på många andra platser i både Europa och världen. Danmark och Sverige tillhör båda de länder i världen som har minst genomsnittlig dödsfrekvens i covid-19.

– Det korta svaret är ju att vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död, hälsar Skånes smittskyddsläkare Eva Melander i en kort skriftlig kommentar angående utvecklingen i Sverige och Danmark.

Sverige och Danmark är lindrigt drabbade i jämförelse med många andra länder i världen. Foto: Our world in data

