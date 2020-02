Nästa vecka väcks åtal mot de ungdomar som misstänks för branden som totalförstörde en lagerbyggnad i Hässleholm i augusti, skriver Norra Skåne.

Branden intill järnvägsspåren stoppade all tågtrafik genom Hässleholm i nästan en vecka och tusentals resenärer drabbades när tågen ställdes in. Bussar från hela Sydsverige kallades in för att ersätta de stillastående tågen.

Branden utbröt sent på eftermiddagen den 14 augusti och polisen misstänkte redan i ett tidigt skede att elden i lagerbyggnaden var anlagd.

Oerhörd förstörelse efter storbranden. Foto: JENS CHRISTIAN

Senare greps de fem ungdomarna. En 16-årig flicka är misstänkt för grov mordbrand, alternativt grov allmänfarlig vårdslöshet och fyra andra ungdomar misstänkts för olaga intrång.

Åtal kommer att väckas på fredag den 7 februari. Om alla fem ungdomar kommer att åtalas, och för vilka brott de i så fall kommer att åtalas för, vill inte kammaråklagare Marie-Louise Holmberg svara på, men alla har erkänt att de befunnit sig i området.

– Vi har ett händelseförlopp och har kunnat klargöra vad som faktiskt har hänt och det är vi nöjda med, säger hon till tidningen.