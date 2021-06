Ulf köpte en trisslott i födelsedagspresent till sin vän. En present som minst sagt blev en succé.

I direktsändning på Nyhetsmorgon i TV4 skrapade Ulf – under en golfrunda – fram en vinst på 12 miljoner kronor till sin vän.

– Det här är nära på samma sak som en hole in one. Min vän och hans fru är jätteglada över vinsten och vi får väl se om man får en liten procent för insatsen i tv, sa Ulf i direktsändningen just före sin golfrunda.