Två nya dödsfall i region Skåne

Skåne har 1430 bekräftade fall, en ökning med 23 sedan torsdagen. 91 personer vårdas på sjukhus, varav 16 i intensivvård. Det innebär en färre i intensivvård det senaste dygnet, men sju mer på sjukhuset.

Under onsdagen hyllades Malmös agerande under corona. Det var under Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens som Iréne Nilsson Karlsson, expert vid Socialstyrelsen, sa att Malmö är ett positivt exempel när det gäller att skydda brukare inom äldreomsorgen.

– Då har vi sett i statistiken att det ser relativt bra ut i Malmö, trots att det är en stor stad som har många utmaningar. Det har gjort oss nyfikna på hur man arbetar med covid-19 i Malmö när det gäller äldreomsorgen.

Det visade sig att det inte var en enstaka insats som låg bakom att äldre får bättre skydd i Malmö, utan flera olika, menar Iréne Nilsson Carlsson.

– Man har en väldigt stor bredd i insatser. Man jobbar med rutiner och arbetssätt, kompetensutveckling av personal och fokuserar också mycket på ledarskapet.